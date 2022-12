PM Modi's Mother Death: ओवैसी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताई संवेदनाएं, शोक संदेश में कही ये बात

Asaduddin Owaisi pays tribute: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का शुक्रवार की सुबह निधन (PM Modi's mother passes away) हो गया है. दुख की इस घड़ी में पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं. अपनी मां को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी अपने रुटीन कामकाज पर लौट आए हैं. लेकिन उन्हें लगातार संवेदना संदेश मिल रहे हैं. वहीं इसी के साथ ही उनकी मां हीरा बा श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी लगातार जारी है. बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भी पीएम मोदी की माता जी के निधन पर शोक जताया है.

ट्वीट कर जताई संवेदना

ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीएम मोदी के साथ हैं.

My condolences to @narendramodi and his family.

Khak e Markad Par Teri Lekar Ye Faryad Aun Ga

Ab Duaye Neem Shab Mein Kis Ko Main Yaad Aun Ga

Kulba e Aflaas Mein,Daulat Ke Kaashane Mein Mout

Dasht o Dar Mein,Shehar Mein,Gulshan Me Weerane Mein Maut

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 30, 2022