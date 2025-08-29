आप बोलें, विरोध करें, आलोचना करें, चाहें जितनी निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi on derogatory remarks against PM Modi: कांग्रेस पार्टी की दरभंगा (Darbhanga) में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने और गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की निंदा हो रही है. देश भर से इस गैरसामाजिक और अलोकतांत्रिक घटनाक्रम पर टिप्पणियां आ रही हैं. बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के आयोजन में पीएम मोदी को गाली देने और अभद्र टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाने के बाद AIMIM नेता असदुद्दी ओवैसीस ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने इस घटनाक्रम को शर्मनाक बताते हुए गालियां देने वालों की निंदा की है.

आप चाहे कितनी निंदा करें लेकिन...

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बिहार के दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा, 'शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. आप बोलें, विरोध करें और आलोचना करें, जितना चाहें निंदा करें लेकिन अगर आप शालीनता की सीमा पार करते हैं, तो यह गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. चाहे वह किसी के बारे में भी हो. प्रधानमंत्री की खूब आलोचना कीजिए लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप सीमा पार कर रहे हैं, तो यह सही नहीं है. तब हमारी बहस का विषय गलत और अश्लील ही होगा. अगर कोई और ऐसा कर रहा है, तो हमें उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है.'

#WATCH | Hyderabad, Telangana: "Decent words should be used. You speak up, you oppose and criticise, condemn as much as you want but if you cross the limits of decency, it is wrong and it should not be done. Be it about anyone. Criticise the PM but remember one thing that if you… pic.twitter.com/MYWmW78olZ — ANI (@ANI) August 29, 2025

अमेरिकी टैरिफ पर बड़ा बयान

भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसका बड़ा असर होगा. भारत के 50 फीसदी निर्यात पर असर पड़ेगा. मोटर पार्ट्स, आभूषण, रत्न और रेडीमेड कपड़ों के हमारे 60,000 करोड़ रुपये के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा. फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की उनके बीच बात हुई फिर टैरिफ की ये स्थिति शुरू हुई. अमेरिका यूक्रेन पर हमले के लिए हमें दोषी ठहरा रहा है. 50% टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्टर्स/निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा. मुझे लगता है मोदी सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए. कि वो उनके लिए क्या करेंगे जिन्हें नुकसान होने वाला है. अमेरिका के पीटर नवारो बयान दे रहे हैं. अगर भारत के किसी विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री पर यही बयान दिया होता, तो बीजेपी उन पर हमला बोल देती. वे चुप क्यों हैं? आप अमेरिका से इतना क्यों डरते हैं? ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करने को कहा था. आपने उसे उस समय 'लाल आंखें' दिखाई होतीं तो यह दिन न आता. ईरान हमें कम दाम पर अच्छी क्वालिटी का तेल बेच रहा था. पर हमने आंख मूंद लीं ताकि उन्हें पता चल जाए वो हमें डरा सकते हैं. ये पहली गलती थी. मैंने संसद में कहा था इसे स्वीकार कीजिए. विपक्ष पर तंज कसने के बजाय, बीजेपी प्रवक्ताओं को देश को बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है.'

FAQ

सवाल - क्या है पूरा मामला?

जवाब- बिहार के दरभंगा में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कांग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मां की गाली दी थी.

सवाल - बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कबतक होगा?

जवाब- बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. पिछले यानी साल 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव 3 चरणों में अक्टूबर-नवंबर के महीने में कराए गए थे. तब अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर 2020 को हुई थी और नतीजे 10 नवंबर को आए थे. अगर सेम पैटर्न दोहराया जाता है तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के बीच चुनाव हो सकता है. छठ पूजा के बाद 29 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच चुनाव हो सकते हैं. चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं लेकिन अधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है.