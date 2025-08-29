आप बोलें, विरोध करें, आलोचना करें, चाहें जितनी निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Advertisement
trendingNow12901317
Hindi Newsदेश

आप बोलें, विरोध करें, आलोचना करें, चाहें जितनी निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी

Darbhanga viral video: कांग्रेस पार्टी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने और गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की निंदा हो रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आप बोलें, विरोध करें, आलोचना करें, चाहें जितनी निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi on derogatory remarks against PM Modi: कांग्रेस पार्टी की दरभंगा (Darbhanga) में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने और गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की निंदा हो रही है. देश भर से इस गैरसामाजिक और अलोकतांत्रिक घटनाक्रम पर टिप्पणियां आ रही हैं. बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के आयोजन में पीएम मोदी को गाली देने और अभद्र टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाने के बाद AIMIM नेता असदुद्दी ओवैसीस ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने इस घटनाक्रम को शर्मनाक बताते हुए गालियां देने वालों की निंदा की है.

आप चाहे कितनी निंदा करें लेकिन...

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बिहार के दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा, 'शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. आप बोलें, विरोध करें और आलोचना करें, जितना चाहें निंदा करें लेकिन अगर आप शालीनता की सीमा पार करते हैं, तो यह गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. चाहे वह किसी के बारे में भी हो. प्रधानमंत्री की खूब आलोचना कीजिए लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप सीमा पार कर रहे हैं, तो यह सही नहीं है. तब हमारी बहस का विषय गलत और अश्लील ही होगा. अगर कोई और ऐसा कर रहा है, तो हमें उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज

अमेरिकी टैरिफ पर बड़ा बयान

भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसका बड़ा असर होगा. भारत के 50 फीसदी निर्यात पर असर पड़ेगा. मोटर पार्ट्स, आभूषण, रत्न और रेडीमेड कपड़ों के हमारे 60,000 करोड़ रुपये के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा. फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की उनके बीच बात हुई फिर टैरिफ की ये स्थिति शुरू हुई. अमेरिका यूक्रेन पर हमले के लिए हमें दोषी ठहरा रहा है. 50% टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्टर्स/निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा. मुझे लगता है मोदी सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए.  कि वो उनके लिए क्या करेंगे जिन्हें नुकसान होने वाला है. अमेरिका के पीटर नवारो बयान दे रहे हैं. अगर भारत के किसी विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री पर यही बयान दिया होता, तो बीजेपी उन पर हमला बोल देती. वे चुप क्यों हैं? आप अमेरिका से इतना क्यों डरते हैं? ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करने को कहा था. आपने उसे उस समय 'लाल आंखें' दिखाई होतीं तो यह दिन न आता. ईरान हमें कम दाम पर अच्छी क्वालिटी का तेल बेच रहा था. पर हमने आंख मूंद लीं ताकि उन्हें पता चल जाए वो हमें डरा सकते हैं. ये पहली गलती थी. मैंने संसद में कहा था इसे स्वीकार कीजिए. विपक्ष पर तंज कसने के बजाय, बीजेपी प्रवक्ताओं को देश को बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है.'

FAQ

सवाल - क्या है पूरा मामला?
जवाब-  बिहार के दरभंगा में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कांग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मां की गाली दी थी. 

सवाल - बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कबतक होगा?
जवाब- बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. पिछले यानी साल 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव 3 चरणों में अक्टूबर-नवंबर के महीने में कराए गए थे. तब अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर 2020 को हुई थी और नतीजे 10 नवंबर को आए थे. अगर सेम पैटर्न दोहराया जाता है तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के बीच चुनाव हो सकता है. छठ पूजा के बाद 29 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच चुनाव हो सकते हैं. चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं लेकिन अधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;