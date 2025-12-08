Advertisement
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए जोरदार नारे, सांसदों ने की तारीफ

Vande Mataram Discussion: ओवैसी ने लोकसभा में संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े जोर-शोर से चर्चा रखी थी, लेकिन फिलहाल 30 से ज्यादा सांसद सदन में मौजूद नहीं हैं. ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:31 PM IST
Asaduddin Owaisi on Vande Mataram : भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा रखी गई है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान संबोधन दिया. जिसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा. बीजेपी की तरफ से भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लगातार कोसा गया. वहीं, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए AIMIM सुप्रीमो और सांसद Asaduddin Owaisi ने PM नरेंद्र मोदी के जिन्ना वाले कमेंट पर पलटवार किया.

क्या बोले ओवैसी?
Asaduddin Owaisi ने कहा कि हम जिन्ना के पक्के विरोधी हैं इसलिए हम भारत को अपना देश मानते हैं. लेकिन 1942 में जिन राजनीतिक पूर्वजों की आप इतनी तारीफ करते हैं, उन्होंने नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मिली-जुली सरकारें बनाईं और उन्हीं सरकार ने 1.5 लाख मुसलमानों और हिंदुओं को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती किया. ताकि वे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए लड़ सकें. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 'भारत एक चमन है, जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए. इस देश  असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमसे वफादार का सर्टिफिकेट मत लीजिए. 

केंद्र पर निशाना
ओवैसी ने लोकसभा में संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े जोर-शोर से चर्चा रखी थी, लेकिन फिलहाल 30 से ज्यादा सांसद सदन में मौजूद नहीं हैं. ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने खबर नहीं जिन्हें अपने दिन ओ ईमान की हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं. ओवैसी ने कहा कि अगर भारत को देवी कहने और को सजदा करने को कह रहे हैं तो वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम् गाना पड़ेगा, ये तो संविधान के खिलाफ है. ओवैसी ने अपने भाषण के अंदर में भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद के नारे भी लगाए. जिसके बाद उनके सहयोगी  उनकी तारीफ करते भी सुनाई दिए. 

यह भी पढ़ें: Priyanka Gandhi: 'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला

 

विपक्ष दिखा एकजुट 

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में चर्चा को लेकर कांग्रेस ने मुद्दों से भटकाना वाला बताया था, वहीं टीएमसी की तरफ से वंदे मातरम् पर चर्चा को लेकर सहमति जताई गई थी. जिसके बाद विपक्ष में फूट दिखाई दे रही थी. लेकिन आज कांग्रेस के अधिकतर सांसद लोकसभा में नजर आए.

