महाराष्ट्र में अजित पवार के धड़े की एनसीपी नेता और विधायक सना मलिक ने बहुविवाह (पॉलीगैमी) का समर्थन कर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. मलिक ने महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन महिलाओं, पारिवारिक मामलों और तलाक पर चर्चा के दौरान ये टिप्पणियां कीं. उनकी आलोचना हो रही है और इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा महिलाओं के अधिकारों पर बहस फिर से शुरू हो गई. अब इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया है. ओवैसी ने कहा कि NCP विधायक सना मलिक बहुविवाह पर अपने बयानों का बचाव करने में सक्षम हैं और इस मुद्दे पर उनकी पार्टी को ही बात करनी चाहिए. NCP केंद्र में BJP के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रही है.
ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'वह एक अलग राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और अपना बचाव करने में सक्षम हैं. उनकी पार्टी PM नरेंद्र मोदी की पार्टी का समर्थन कर रही है. इस मामले को देखना उन्हीं का काम है.'
'हमें पाकिस्तान का हवाला न दें'
इस बीच, सना मलिक ने बहुविवाह पर अपनी टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान संविधान और कुरान दोनों का पालन करते हैं, और जोर देकर कहा कि ऐसे मुद्दों पर कोई भी चर्चा अन्य देशों से तुलना करने के बजाय भारतीय संदर्भ पर आधारित होनी चाहिए.
ANI से बात करते हुए मलिक ने कहा, "यह महिलाओं का मुद्दा था, और इसे धर्म से जोड़ा गया था. हमारी पहली आपत्ति यह थी कि आपको महिलाओं के मुद्दों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए. हमारी दूसरी आपत्ति यह थी कि आपने बहुविवाह का मुद्दा उठाया, और इस मुद्दे को उठाते समय आपने पाकिस्तान का हवाला दिया...हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, और संविधान ने भारतीय मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है. इस तरह, हम कुरान का पालन करते हैं. अगर आप कोई नियम बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान ने कुछ किया है, तो हमें उसका उदाहरण न दें. हमें कुरान का उदाहरण दें... कोई कुछ भी कहे, हम किसी के कहने पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे... हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसा हमारा संविधान हमें अधिकार देता है.'