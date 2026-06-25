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बहुविवाह के समर्थन वाले सना मलिक के विवादित बोल पर मचा हल्‍ला, ओवैसी ने भी दिया रिएक्‍शन

ओवैसी ने कहा कि NCP विधायक सना मलिक बहुविवाह पर अपने बयानों का बचाव करने में सक्षम हैं और इस मुद्दे पर उनकी पार्टी को ही बात करनी चाहिए. NCP केंद्र में BJP के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रही है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 25, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:12 PM IST
बहुविवाह के समर्थन वाले सना मलिक के विवादित बोल पर मचा हल्‍ला, ओवैसी ने भी दिया रिएक्‍शन
Source: ANI

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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