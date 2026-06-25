ANI से बात करते हुए मलिक ने कहा, "यह महिलाओं का मुद्दा था, और इसे धर्म से जोड़ा गया था. हमारी पहली आपत्ति यह थी कि आपको महिलाओं के मुद्दों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए. हमारी दूसरी आपत्ति यह थी कि आपने बहुविवाह का मुद्दा उठाया, और इस मुद्दे को उठाते समय आपने पाकिस्तान का हवाला दिया...हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, और संविधान ने भारतीय मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है. इस तरह, हम कुरान का पालन करते हैं. अगर आप कोई नियम बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान ने कुछ किया है, तो हमें उसका उदाहरण न दें. हमें कुरान का उदाहरण दें... कोई कुछ भी कहे, हम किसी के कहने पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे... हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसा हमारा संविधान हमें अधिकार देता है.'