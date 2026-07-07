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'वह कच्चे काम नहीं करते, लाना चाहते हैं NRC', अमित की मीटिंग पर बोले ओवैसी

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमित शाह अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वह कच्चा काम नहीं करते हैं और न ही हवा में फायर करते हैं. मुझे शक है कि वो फाइनली NRC लाना चाहते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:20 AM IST
'वह कच्चे काम नहीं करते, लाना चाहते हैं NRC', अमित की मीटिंग पर बोले ओवैसी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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