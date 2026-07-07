'वह कच्चे काम नहीं करते, लाना चाहते हैं NRC', अमित की मीटिंग पर बोले ओवैसी

Asaduddin Owaisi: अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए फेमस असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अमित शाह हैं, मुझे पता है कि वह कुछ भी लापरवाही से नहीं करते. अमित शाह अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वह कच्चा काम नहीं करते हैं और न ही हवा में फायर करते हैं. मुझे शक है कि वो फाइनली NRC लाना चाहते हैं.
इसके अलावा ओवैसी ने सुझाव दिया कि उन्होंने एक आयोग बनाया है. मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आखिरकार इसका नतीजा NRC हो सकता है.
Mujhe suspicion hai ki Amit Shah poore mulk mein NRC (National Register of Citizens) lagu karna chahte hain: Barrister @asadowaisi pic.twitter.com/JcBNdhgGNi
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