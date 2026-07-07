'वह कच्चे काम नहीं करते, लाना चाहते हैं NRC', अमित की मीटिंग पर बोले ओवैसी

Asaduddin Owaisi: अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए फेमस असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अमित शाह हैं, मुझे पता है कि वह कुछ भी लापरवाही से नहीं करते. अमित शाह अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वह कच्चा काम नहीं करते हैं और न ही हवा में फायर करते हैं. मुझे शक है कि वो फाइनली NRC लाना चाहते हैं.