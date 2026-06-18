इसके अलावा सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी में बड़ी टूट हुई, एक तरफ विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया तो 20 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया. टीएमसी छोड़ने के बाद इन्होंने एक नई पार्टी का दामन थाम लिया. लोकसभा सांसदों के साथ-साथ ममता बनर्जी के कई राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया. जिससे लगातार टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है. बीते दिन अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी.