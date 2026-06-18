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शिकारी नया, जाल पुराना है... सांसदों को कौन दे रहा BJP में जाने की 'धमकी'? ओवैसी ने दागे सवाल

Asaduddin Owaisi: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि शिकारी नया है, जाल पुराना है. उन्होंने ये तंज टीएमसी और UBT के सांसदों के टूटने पर कसा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:20 AM IST
शिकारी नया, जाल पुराना है... सांसदों को कौन दे रहा BJP में जाने की 'धमकी'? ओवैसी ने दागे सवाल

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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