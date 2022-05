Maharashtra Politics: संजय राउत पर भड़के AIMIM चीफ, राज ठाकरे को 'हिंदू ओवैसी' कहे जाने पर सुनाई खरी-खरी

Asaduddin Owaisi Slams Sanjay Raut: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) पर पलटवार किया है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ठाकरे परिवार के आपसी झगड़े में मेरा नाम नहीं लाना चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संजय राउत मुझे अपने झगड़े में ना घसीटें. राज ठाकरे पर निशाना साधने के लिए उन्हें मेरा नाम 'हिंदू ओवैसी' नहीं लेना चाहिए. यह ठाकरे परिवार की अंदरूनी कलह है. उन्हें इसे सुलझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए.

“(Shiv Sena leader) Sanjay Raut should not drag me in their scuffle. He should not mention my name as 'Hindu Owaisi' (to provoke Raj Thackarey). It is Thackarey family infighting. They should try to solve that: AIMIM chief Asaduddin Owaisi (30.04)

