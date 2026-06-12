'पागल हो गए हैं ट्रंप...', शिप पर हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद अमेरिका पर फूटा ओवैसी का गुस्सा

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक कमर्शियल शिप पर हुए हमले में तीन भारतीयों की मौत हो गई. इस हमले का असर भारतीय सियासत में भी दिखाई दिया. इस हमले में 3 भारतीयों की मौत होने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना की है. इस अमेरिकी हमले पर ट्रंप पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने उन्हें 'पागल' तक कह डाला
हैदराबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सैन्य गतिविधियां और आक्रामक रुख हालात को और गंभीर बना रहे हैं. उनके मुताबिक इसका सीधा असर आम लोगों और समुद्री मार्गों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है. ओवैसी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसका खामियाजा कई देशों के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस समुद्री क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती है, वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त सतर्कता क्यों नहीं बरती गई.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ओमान के तट के पास भारतीय नाविकों से जुड़े एक और कमर्शियल शिप 'MT जलवीर' पर हमले की सूचना सामने आई है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद जहाज के फनल और इंजन रूम में आग लग गई. इससे पोत को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. जहाज पर 20 से अधिक नाविक सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. हालांकि, अब तक संबंधित अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जहाज पर कुल कितने भारतीय क्रू सदस्य मौजूद हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में 'MT सेटेबेलो' नामक जहाज पर भी हमला हुआ था। उस पोत पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनमें से 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि तीन नाविकों की जान चली गई थी। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और जहाजों पर हमलों की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।
ओवैसी कहा, 'हमारे देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.' दरअसल, पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो पर 10 जून को हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास हमला हुआ था. जहाज पर कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे. अधिकारियों के मुताबिक 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि तीन भारतीयों की मौत हो गई.
केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जिन तीन भारतीयों के बारे में शुरुआत में लापता होने की सूचना थी, वे हमले में मारे गए. घटना के बाद भारतीय अधिकारियों ने संबंधित देशों के साथ संपर्क बनाए रखा है. मारे गए नाविकों में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी आदित्य शर्मा भी शामिल थे. वह जहाज पर डेक कैडेट के रूप में कार्यरत थे. उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार से उनका पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है.