साउथ जीतना जरूरी नहीं होगा? 6 राज्य बनवा देंगे सरकार... देर रात ओवैसी ने संसद में क्या आशंका जताई?

लोकसभा में लाए गए तीन बिलों का विरोध करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे केंद्र में सरकार बनाने के फॉर्मूले से जोड़ा है. हां, देर रात लोकसभा में अपने अंदाज में गरजते हुए ओवैसी ने कहा कि 6 राज्य - बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला लेंगे तो यहां सीटें 392 हो जाएंगी और केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 34 सीटों की जरूरत पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अब पता चल रहा है कि गैर-बीजेपी शासित राज्यों को कमजोर (डाइल्यूट) करके ही आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजिमी कर देना, बुलडोजर इंसाफ हो.

ओवैसी ने कहा कि अगर ये तीन बिल कानून बन जाएंगे, तो विपक्ष की आवाज संसद में नहीं के बराबर हो जाएगी... क्योंकि इसमें कहा गया है कि आबादी के हिसाब से सीटें दी जाएंगी. जिसकी आबादी ज्यादा होगी, उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी कम होंगी, उसे कम सीटें मिलेंगी.

जनूबी हिंदुस्तान की 19 फीसदी आबादी

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि भाईचारा हमारे मुल्क के लिए अहम है. ये तीनों बिल भाईचारे के खिलाफ काम करेंगे. उन्होंने कहा कि जनूबी रियासतों (यानी दक्षिण के राज्य) की मुल्क की जीडीपी में 30 फीसदी की हिस्सेदारी है. 21 फीसदी टैक्स रेवेन्यू जनूब से आता है. ओवैसी ने कहा कि भारत में जनूबी हिंदुस्तान की 19 फीसदी आबादी है. अब दक्षिण को गुड गवर्नेंस की सजा दी जा रही है. वजीर-ए आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं... मगर ये तो झूठ था. अगर ये बिल कानून बनेंगे तो ये सच हो जाएगा.

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दक्षिण के राज्य आबादी बढ़ाने लगेंगे...

ओवैसी ने कहा कि इससे तो दक्षिणी राज्य अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगे. क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुस्लिम बहुल सीटों को रिजर्व कर दिया जाए. असम में 30 असेंबली सीटें थीं, जहां से मुस्लिम जीतकर आते थे, उसे 23 कर दिया गया. धुबरी और बरपेटा (असम के राज्य) में 60 फीसदी मुसलमान थे. एक डुबरी सीट बना दी गई, तो बरपेटा से अब कोई नहीं जीत सकता.

#WATCH | Speaking in the Lok Sabha on women's reservation and delimitation, AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, "If these three bills become law, the opposition's voice will be reduced to nothing in this House. If you read this Constitution Amendment Bill along with the… pic.twitter.com/q6FNDhstBo — ANI (@ANI) April 16, 2026

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आगे उन्होंने कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि अनंतनाग और राजौरी के बीच कोई कनेक्शन नहीं, कोई तहजीब नहीं... ये सियासी रणनीति नहीं तो क्या है? कश्मीर की आबादी 56 प्रतिशत और सीट 52 प्रतिशत है, जबकि जम्मू की आबादी 43 प्रतिशत लेकिन सीट है 47 प्रतिशत. ये सियासी दांव नहीं, तो क्या है? आगे ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को तो भाजपा टिकट नहीं देती, रिजर्वेशन दूर की बात है. क्या यह देश के लिए अच्छा है कि 18 करोड़ आबादी के सिर्फ 4 फीसदी एमपी जीतकर आएंगे. ये आपकी मुल्क से मोहब्बत है. ये राष्ट्रवाद है.