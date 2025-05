आतंकी आएंगे और धर्म पूछकर मारेंगे तो... ओवैसी ने फिर आतंक के आकाओं और पश्चिम के दोगलेपन को सुना दी खरी-खरी

Asaduddin Owaisi on Western media bias: पहलगाम के आतंकवादी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक और बेबाक अंदाज पूरे भारत की सुर्खियों में बना हुआ है. पाकिस्तान को बार-बार और लगातार उसकी औकात याद दिला चुके ओवैसी ने इस बार पश्चिमी देशों की मीडिया को लपेटे में लिया है. ओवैसी ने कहा, आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी और मानवता का दुश्मन होता है और कुछ नहीं. पश्चिमी मीडिया द्वारा पलगाम के हमलावरों को गनमैन बताने से भड़के बैरिस्टर औवैसी ने कई मिसाले देते हुए पश्चिम को उनके दो मुहे रवैये पर फटकार लगाई.

पश्चिमी देशों की मीडिया द्वारा पहलगाम को आतंकी हमला कहने में आनाकानी करने पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है...आप उग्रवादी और बंदूकधारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये वे लोग हैं जो भारत में आए और उन्होंने केवल उन लोगों को गोली मारी जो मुसलमान नहीं थे. अगर कोई आतंकवादी आकर आपसे आपका धर्म पूछे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? वे धर्म के नाम पर हत्या करते हैं...वे केवल आतंकवादी हैं.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Western media being reluctant to call Pahalgam a terror attack, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, " It is most unfortunate...how can you use words like militants and gunmen? These are the people who came into India, and they only shot people who…

