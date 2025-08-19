हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?

Asaduddin Owaisi: असम पुलिस ने द वायर के खिलाफ राजद्रोह लगाया है. इसके बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि असम सरकार अपनी शक्ति का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 19, 2025, 05:06 PM IST
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?

Asaduddin Owaisi: असम पुलिस ने द वायर के खिलाफ राजद्रोह लगाया है. इसके बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि असम सरकार अपनी शक्ति का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है. अमित शाह के दावे के बावजूद भी नए आपराधिक कानूनों ने "राजद्रोह" की ब्रिटिश विरासत को खत्म कर दिया है. हालांकि इसके बावजूद भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिलने के कुछ ही दिनों बाद, असम पुलिस ने कानून का उल्लंघन करते हुए एक और समन जारी किया.

क्या है मामला 
दरअसल, असम पुलिस ने द वायर के खिलाफ दूसरे केस में राजद्रोह का कानून लगाया है. मामले में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को समन भेजा है. रिपोर्ट के मुताबिक यह समन 14 अगस्त को द वायर के कार्यालय को मिला था. इसके बाद 18 अगस्त को थापर के नाम से एक और समन भेजा गया है. इस समन में 22 अगस्त को गुवाहाटी के पानबाजार स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है. साथ ही साथइसमें ये भी कहा गया है कि अगर थापर और वरदराजन नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. 

 

सुप्रीम से मिली थी राहत
इससे पहले 12 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. यह मामला सूर्यकांत और न्यायमूर्ति  जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. बता दें कि 28 जून को एक लेख को आधार बनाकर बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें दावा किया गया था भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक नेतृत्व की बाधाओं के कारण लड़ाकू विमान गंवा दिए. 

;