 'ब्रह्मोस है हमारे पास...', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ पर भड़के ओवैसी, किस बात पर लगाई लताड़?
Advertisement
trendingNow12879070
Hindi Newsदेश

'ब्रह्मोस है हमारे पास...', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ पर भड़के ओवैसी, किस बात पर लगाई लताड़?

Asaduddin Owaisi: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सिंधु के पानी को लेकर गीदड़भभकी की है. जिसका AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब देते हुए कहा 'हमारे पास ब्रह्मोस है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 13, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ब्रह्मोस है हमारे पास...', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ पर भड़के ओवैसी, किस बात पर लगाई लताड़?

Shahbaz Sharif Statement: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, कभी पानी कि किल्लत तो कभी टमाटर की किल्लत देखी जाती है लेकिन ये देश अपनी हरकतों की से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी में वॉटर फ्लो रोकने की कोई भी कोशिश सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और इसका कठरोता से जवाब दिया जाएगा.  दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता है. उनके इस बयान के बाद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब देते हुए कहा 'हमारे पास ब्रह्मोस है' उन्हें इस तरह की कोई भी बकवास नहीं करनी चाहिए, उनकी धमकियों से भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है. 

 

 

इसके अलावा कहा कि आप एक मुल्क के वजीर ए आजम हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी भाषा का कोई असर नहीं होने वाला है. आगे कहा कि रही बात पानी की तो भारत सरकार ने उसे बैन कर रखा है ऐसे में नरमी के बजाय आप धमकी दे रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा. 

शहबाज शरीफ ने दिया था बयान
भारत के फैसले से पाकिस्तान पानी कि किल्लत से जूझने लगा है इसका आलम लगातार देखा जा रहा है. वहीं अब पाक पीएम ने गीदड़भभकी करते हुए कहा है कि दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता. आपने हमारा पानी रोकने की धमकी दी अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.' पाकिस्तानी मीडिया 'जियो न्यूज' के मुताबिक पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है और इंटरनेशनल डील के तहत देश के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin OwaisiShahbaz Sharif

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
;