'ब्रह्मोस है हमारे पास...', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ पर भड़के ओवैसी, किस बात पर लगाई लताड़?

Shahbaz Sharif Statement: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, कभी पानी कि किल्लत तो कभी टमाटर की किल्लत देखी जाती है लेकिन ये देश अपनी हरकतों की से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी में वॉटर फ्लो रोकने की कोई भी कोशिश सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और इसका कठरोता से जवाब दिया जाएगा. दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता है. उनके इस बयान के बाद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब देते हुए कहा 'हमारे पास ब्रह्मोस है' उन्हें इस तरह की कोई भी बकवास नहीं करनी चाहिए, उनकी धमकियों से भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है.

हैदराबाद, तेलंगाना: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान "दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता" पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "'ब्रह्मोस है हमारे पास'... उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए... ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। बहुत हो… pic.twitter.com/9jgrrXoXSQ — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2025

इसके अलावा कहा कि आप एक मुल्क के वजीर ए आजम हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी भाषा का कोई असर नहीं होने वाला है. आगे कहा कि रही बात पानी की तो भारत सरकार ने उसे बैन कर रखा है ऐसे में नरमी के बजाय आप धमकी दे रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा.

शहबाज शरीफ ने दिया था बयान

भारत के फैसले से पाकिस्तान पानी कि किल्लत से जूझने लगा है इसका आलम लगातार देखा जा रहा है. वहीं अब पाक पीएम ने गीदड़भभकी करते हुए कहा है कि दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता. आपने हमारा पानी रोकने की धमकी दी अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.' पाकिस्तानी मीडिया 'जियो न्यूज' के मुताबिक पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है और इंटरनेशनल डील के तहत देश के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.