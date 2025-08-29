'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी, बोले- RSS के लोग तो...

Owaisi on Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर बोलते हुए कहा था कि सभी भारतीय नागरिक को तीन बच्चे होने चाहिए. उन्होंने इसके पीछे का तर्क भी दिया था. उनके इस बयान की काफी ज्यादा चर्चा थी जिस पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है.
Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि हम दो और हमारे तीन की पॉलिसी होनी चाहिए. सभी भारतीय नागरिकों को तीन बच्चे होने ही चाहिए. ऐसा शास्त्र भी कहते हैं. जनसंख्या नीति पर उनके दिए गए इस बयान की एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी में इस तरह का दखल नहीं होना चाहिए.
ओवैसी ने कसा तंज
मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. इसके अलावा कहा कि भारत में 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम लोगों की है. उन्हें पीएम मोदी और भागवत शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं. इसीलिए वह कह रहे हैं कि तीन बच्चे पैदा करो. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पकौड़े का ठेला लगाओ या नाले से गैस निकालो. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी. हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने 2024 के संसदीय चुनावों के दौरान राजस्थान में क्या कहा था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था. अब अचानक भागवत कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो?
RSS पर की टिप्पणी
साथ ही साथ कहा कि वह कौन होते हैं लोगों की ज़िंदगी में दखल देने वाले? आप एक महिला पर बोझ क्यों डाल रहे हैं जो अपने परिवार और अपने पति के साथ तय करेगी कि उसे कितने बच्चे चाहिए? आरएसएस के लोग शादी नहीं करते. उनमें से कई ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं. हम आपकी जीवनशैली पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप उन चीज़ों पर अपनी राय क्यों दे रहे हैं जो आप करते ही नहीं हैं.
संभल मुद्दे पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के पास एएसआई द्वारा निगरानी में किए गए सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे. इसे लेकर कुछ लोगों का दावा था कि रिपोर्ट संभल में जनसांख्यिकीय बदलाव, हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश और हिंसा में बाहरी लोगों की सहभागिता थी.
