अमेरिका ने भारत को दी रूसी तेल खरीदने की छूट, भड़के ओवैसी ने BJP-RSS की लगा दी क्लास; कहा- वे हमें हुकुम देने वाले कौन होते हैं?

US Gives Permission To India For Purchasing Oil: अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में ट्रेड डील के तहत कम दर दिया गया था, हालांकि अब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर छूट दी है. इसको लेकर हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि आखिर रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को अमेरिका की इजाजत की आवश्यकता क्यों हैं.
Owaisi On Oil Purchase: मध्य एशिया में चल रही जंग ने दुनियाभर में तेल की कमी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई की समस्या बढ़ा दी है. भारत में भी कई राज्यों में पेट्रोल खरीदने के लिए लोग पेट्रोल पंप के सामने लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे हैं. इस बीच अमेरिकी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की, जिसने भारत के लोगों को चौंका दिया. बता दें कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी गई है. अमेरिका के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और RSS पर निशाना साधा है.
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से दी गई अनुमति पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा,' मैं भाजपा और RSS से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप के मंत्री ने हमें तेल खरीदने के लिए समय देने की हिम्मत कैसे की? वे हमें हुकुम देने वाले कौन होते हैं? इस पर वे चुप क्यों हैं? यह हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है. दूसरों से तेल खरीदना पूरी तरह से हमारा अपना विवेक होना चाहिए.' बता दें कि इससे पहले ओवैसी ने इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले की भी निंदा की थी.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "... I want to ask the BJP and RSS, how dare Trump’s minister grant us time to buy oil? Who are they to dictate to us? Why are they silent on this? This is a question of our country’s sovereignty. Buying oil from… pic.twitter.com/CZz8C8dIbO
— ANI (@ANI) March 6, 2026
ओवैसी ने रमजान के महीने में इजरायल-अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को अमानवीय, अनैतिक और अवैध बताते हुए कहा,' ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के पवित्र महीने में ईरान पर संयुक्त हमला किया है. ईरान-अमेरिका के बीच जेनेवा में चल रही बातचीत सफलता के करीब थी, लेकिन अमेरिका ने वार्ता रोक कर इजरायल के साथ मिल कर हमला कर दिया.' ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताते हुए इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बताया.
ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की विदेश नीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्रीय संघर्ष में भारत को किसी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि संवाद और शांति के जरिए मध्यस्थता करनी चाहिए. इतना ही नहीं ओवैसी ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा को भी समय से बाहर और भारत की पारंपरिक नीति के खिलाफ बताया. ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा समाप्त होने के ठीक समय बाद ही हमले शुरू हो गए थे.
