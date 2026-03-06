Advertisement
trendingNow13131884
Hindi Newsदेशअमेरिका ने भारत को दी रूसी तेल खरीदने की छूट, भड़के ओवैसी ने BJP-RSS की लगा दी क्लास; कहा- वे हमें हुकुम देने वाले कौन होते हैं?

अमेरिका ने भारत को दी रूसी तेल खरीदने की छूट, भड़के ओवैसी ने BJP-RSS की लगा दी क्लास; कहा- वे हमें हुकुम देने वाले कौन होते हैं?


US Gives Permission To India For Purchasing Oil: अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में ट्रेड डील के तहत कम दर दिया गया था, हालांकि अब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर छूट दी है. इसको लेकर हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि आखिर रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को अमेरिका की इजाजत की आवश्यकता क्यों हैं.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 06, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका ने भारत को दी रूसी तेल खरीदने की छूट, भड़के ओवैसी ने BJP-RSS की लगा दी क्लास; कहा- वे हमें हुकुम देने वाले कौन होते हैं?

Owaisi On Oil Purchase: मध्य एशिया में चल रही जंग ने दुनियाभर में तेल की कमी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई की समस्या बढ़ा दी है. भारत में भी कई राज्यों में पेट्रोल खरीदने के लिए लोग पेट्रोल पंप के सामने लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे हैं. इस बीच अमेरिकी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की, जिसने भारत के लोगों को चौंका दिया. बता दें कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी गई है. अमेरिका के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और RSS पर निशाना साधा है.  

'हमें तेल खरीदने के लिए समय देने की हिम्मत कैसे की...' 

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से दी गई अनुमति पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा,' मैं भाजपा और RSS से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप के मंत्री ने हमें तेल खरीदने के लिए समय देने की हिम्मत कैसे की? वे हमें हुकुम देने वाले कौन होते हैं? इस पर वे चुप क्यों हैं? यह हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है. दूसरों से तेल खरीदना पूरी तरह से हमारा अपना विवेक होना चाहिए.' बता दें कि इससे पहले ओवैसी ने इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले की भी निंदा की थी. 

ये भी पढ़ें- 'हम अपना डेटा US को सौंपते रहेंगे...,' किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा; ईरान-इजरायल जंग से भारत को क्यों बताया खतरा 

 

ईरान पर हुए हमले को बताया अमानवीय 

ओवैसी ने रमजान के महीने में इजरायल-अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को अमानवीय, अनैतिक और अवैध बताते हुए कहा,'  ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के पवित्र महीने में ईरान पर संयुक्त हमला किया है. ईरान-अमेरिका के बीच जेनेवा में चल रही बातचीत सफलता के करीब थी, लेकिन अमेरिका ने वार्ता रोक कर इजरायल के साथ मिल कर हमला कर दिया.' ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताते हुए इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बताया.  

ये भी पढ़ें- ईरानी वॉरशिप IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का इंडियन नेवी ने दिया था रिस्पॉन्स, मदद के लिए बिना देरी किए भेजे जहाज  

जंग पर क्या बोले ओवैसी? 

ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की विदेश नीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्रीय संघर्ष में भारत को किसी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि संवाद और शांति के जरिए मध्यस्थता करनी चाहिए. इतना ही नहीं ओवैसी ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा को भी समय से बाहर और भारत की पारंपरिक नीति के खिलाफ बताया. ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा समाप्त होने के ठीक समय बाद ही हमले शुरू हो गए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

National News

Trending news

US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब