ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर मुंबई हमले के जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी

ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर मुंबई हमले के जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका किसी संप्रभु देश के नेता को ले जा सकता है तो भारत को भी 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:05 AM IST
Asaduddin Owaisi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला में की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने इस घटनाक्रम का हवाला देते हुए भारत सरकार से 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से भारत लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.

ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

मुंबई में जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हाल ही में यह खबर सामने आई है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया है. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश से बाहर ले जा सकता है, तो भारत को भी अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए उसी तरह की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए.

ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश से अगवा कर सकते हैं, तो आप भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई थी और आज भी देश को उस हमले के दोषियों के खिलाफ पूरी न्यायिक कार्रवाई का इंतजार है.

ये भी पढ़ें: फर्जी खबर! नीचे दी गई पोस्ट फर्जी हैं! भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार

AIMIM प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस मुद्दे पर केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है, जबकि पीड़ित परिवारों को अब भी न्याय नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तभी विश्वसनीय मानी जाएगी, जब इसके लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएंगे. ओवैसी ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. उनके मुताबिक, जब बड़ी ताकतें अपने हितों के लिए सख्त कदम उठा सकती हैं, तो भारत को भी अपने नागरिकों के लिए उतना ही दृढ़ रुख अपनाना चाहिए. 

