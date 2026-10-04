'फिर हैदराबाद में जंतर-मंतर से बड़ा आंदोलन होगा', ओवैसी की EC को सीधी चेतावनी; बोले- मुसलमानों के नाम हटाने की साजिश

तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 92 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए थे. उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 54 लाख लोगों को मुख्य वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. रेड्डी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 92 लाख में करीब 54 लाख मतदाताओं को मुख्य लिस्ट में लाया जा चुका है. राज्य में यह प्रक्रिया 5 नवंबर तक जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि करीब बचे हुए 40 लाख लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके दस्तावेजों को इकट्ठा करने का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा.