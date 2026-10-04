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'फिर हैदराबाद में जंतर-मंतर से बड़ा आंदोलन होगा', ओवैसी की EC को सीधी चेतावनी; बोले- मुसलमानों के नाम हटाने की साजिश

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल मुस्लिम वोटों को काटा जा रहा है. ओवैसी ने कहा कि अगर ये धांधली नहीं रोकी जाती है, तो हैदराबाद में एक बड़ा आंदोलन होगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 04, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 02:28 PM IST
'फिर हैदराबाद में जंतर-मंतर से बड़ा आंदोलन होगा', ओवैसी की EC को सीधी चेतावनी; बोले- मुसलमानों के नाम हटाने की साजिश

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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