'फिर हैदराबाद में जंतर-मंतर से बड़ा आंदोलन होगा', ओवैसी की EC को सीधी चेतावनी; बोले- मुसलमानों के नाम हटाने की साजिश

एआईएमआईएम चीफ हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है. ओवैसी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भारी धांधली की जा रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 'फॉर्म 7' का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद केवल मुस्लिम वोटों को काटना है. चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह नहीं रुका, तो दिल्ली के जंतर-मंतर जैसा विरोध हैदराबाद की सड़कों पर देखने को मिलेगा.
दरअसल, शनिवार (03 अक्टूबर) को असदु्द्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मिलाद मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. यहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा. ओवैसी ने मांग करते हुए कहा कि झूठे फॉर्म 7 भरने वालों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए. चेतावनी देते हुए कहा कि केवल धर्म के आधार पर असली मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो हालात बिगड़ेंगे.
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ओवैसी ने अपने संबोधन के दौरान एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बड़े स्तर पर झूठे फॉर्म-7 भरे जा रहे हैं, तो हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वे जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लें. ओवैसी की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को नाटक करार दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगर यह नाटक नहीं बंद होता है, तो याद रखिए हैदराबाद की सड़कों पर जंतर-मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा. AIMIM इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी.
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, फॉर्म 7 एक खास दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ने या फिर हटाने की आपत्ति जताने के लिए किया जाता है. ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और संघ परिवार इस फॉर्म का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं. उनका दावा है कि इसके जरिए फाइनल वोटर लिस्ट से मुस्लिमों के नाम हटाए जा रहे हैं.
ओवैसी ने अपने संबोधन में फॉर्म-7 में धांधली का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पहले से प्रिंट किए हुए फॉर्म 7जमा किए जा रहे हैं. इनमें उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है, जिसका ना वोटर लिस्ट से हटाना है. हालांकि, आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम और जानकारी फॉर्म में नहीं होती. इसी पूरी प्रक्रिया को ओवैसी ने गलट ठहराया है.
असदुद्दीन ओवैसी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब देशभर में मतदाता सूची संशोधन (SIR) का भारी विरोध हो रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं. इसके साथ ही सीजेपी ने भी मुंबई से अपने आंदोलन की शुरुआत की है. हाल में ही तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार (01 अक्टूबर) को राज्य में चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी है.
तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 92 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए थे. उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 54 लाख लोगों को मुख्य वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. रेड्डी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 92 लाख में करीब 54 लाख मतदाताओं को मुख्य लिस्ट में लाया जा चुका है. राज्य में यह प्रक्रिया 5 नवंबर तक जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि करीब बचे हुए 40 लाख लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके दस्तावेजों को इकट्ठा करने का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा.