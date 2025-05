कितने भी मिसाइल टेस्ट करलो... PAK के साथ-साथ ओवैसी ने बांग्लादेश को भी याद दिलाई हैसियत, कहा- जो देश हमने दिया है उसमें चुपचाप बैठे रहो

Asaduddin Owaisi News : पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से असदुद्दीन ओवैसी का फायरब्रांड अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है. ओवैसी किसी हार्डकोर राष्ट्रवादी नेता की तरह दहशतगर्दों को ललकार रहे हैं. इस मसले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर शहबाज शरीफ और उसके बयानवीरों को धो चुके AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार बेतुकी बकवास करने पर बांग्लादेश के सिंहासन पर बैठे मोहम्मद यूनुस के जहरीलें चेलों को लपेटते हुए उन्हें उनकी औकात बताई है.

मिसाइल टेस्ट करो या ...

ओवैसी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. आप भी देखिए कैसे ओवैसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को आईना दिखाते हुए जमकर फटकार लगाई और बयानवीरों को कुछ दिन मजहब के नाम पर सियासत न करने का संदेश दिया.

#WATCH | Bahadurganj, Bihar: AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, "Pakistan is a failed nation, and these forces will never let India live in peace. Today is the time to give them a befitting reply. So that this poison of terror ends forever. In Bangladesh, too, a person is… pic.twitter.com/s7NIr7HYod

