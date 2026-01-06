Advertisement
trendingNow13065825
Hindi Newsदेशट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे..., ओवैसी का बीजेपी पर करारा हमला

'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का बीजेपी पर करारा हमला

महाराष्ट्र के लातूक में एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ओवैसी ने एक आयोजन में कहा, 'मैं BJP के लोगों से कहना चाहता हूं - आप ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं? ट्रंप का नाम सुनते ही वे ठंडे पड़ जाते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का बीजेपी पर करारा हमला

Trump, Venezuela, Asaduddin Owaisi: केंद्र सरकार के मुखर आलोचक और बीजेपी के धुर विरोधी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए तीखा हमला किया है. महाराष्ट्र के लातूक में एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने एक आयोजन में बीजेपी (BJP) के नेताओं से पूछा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आखिर क्यों डरते हैं? ट्रंप का नाम सुनते ही वो क्यों ठंडे पड़ जाते हैं.

बीजेपी पर हमला

ओवैसी ने ये भी कहा, 'ट्रंप का नाम सुनते ही बीजेपी वाले ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि ट्रंप खुद कहते हैं कि मोदी अच्छे आदमी हैं. राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वो 133 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. 24 घंटे हो गए लेकिन बीजेपी वाले भी चुप हैं. वे उनके बारे में बोलने से डरते हैं. सम्मान नाम की कोई चीज होती है. दुनिया में कोई भी हमारे देश का अपमान नहीं कर सकता... कुछ तो बोलो. तुम लोग हिंदू-मुस्लिम पर बोलोगे. लव जिहाद पर बोलोगे, तुम कहोगे कि कोई बांग्लादेशी है. तुम किसानों की मौतों पर, युवाओं की बेरोजगारी पर, ट्रंप के बयान पर चुप रहोगे'.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'नेक काटना हम जानते हैं...' घटोत्कच-हिडिम्बा का जिक्र करके नागालैंड के मंत्री बंद की बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती

इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया था. तब भी उन्होंने मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा था. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था- 'डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से पकड़कर अमेरिका ले गई. अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Owaisi

Trending news

'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'