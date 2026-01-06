'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का बीजेपी पर करारा हमला

Trump, Venezuela, Asaduddin Owaisi: केंद्र सरकार के मुखर आलोचक और बीजेपी के धुर विरोधी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए तीखा हमला किया है. महाराष्ट्र के लातूक में एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने एक आयोजन में बीजेपी (BJP) के नेताओं से पूछा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आखिर क्यों डरते हैं? ट्रंप का नाम सुनते ही वो क्यों ठंडे पड़ जाते हैं.

बीजेपी पर हमला

ओवैसी ने ये भी कहा, 'ट्रंप का नाम सुनते ही बीजेपी वाले ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि ट्रंप खुद कहते हैं कि मोदी अच्छे आदमी हैं. राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वो 133 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. 24 घंटे हो गए लेकिन बीजेपी वाले भी चुप हैं. वे उनके बारे में बोलने से डरते हैं. सम्मान नाम की कोई चीज होती है. दुनिया में कोई भी हमारे देश का अपमान नहीं कर सकता... कुछ तो बोलो. तुम लोग हिंदू-मुस्लिम पर बोलोगे. लव जिहाद पर बोलोगे, तुम कहोगे कि कोई बांग्लादेशी है. तुम किसानों की मौतों पर, युवाओं की बेरोजगारी पर, ट्रंप के बयान पर चुप रहोगे'.

#WATCH | Latur, Maharashtra: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "I would like to tell the people of BJP - why are you so scared of Trump? They go all cold when Trump's name is mentioned. Trump says that Modi is a good man, but he did everything to make him (US President) happy.… pic.twitter.com/NvKqadfpAv — ANI (@ANI) January 6, 2026

इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया था. तब भी उन्होंने मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा था. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था- 'डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से पकड़कर अमेरिका ले गई. अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं.'