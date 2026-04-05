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Hindi Newsदेशन सरमा ना कोई... मुख्यमंत्री हमारा होगा, असम में AIUDF के लिए ओवैसी की तूफानी पारी; BJP-कांग्रेस के लिए क्या?

'न सरमा ना कोई... मुख्यमंत्री हमारा होगा', असम में AIUDF के लिए ओवैसी की तूफानी पारी; BJP-कांग्रेस के लिए क्या?

Assam Polls: जैसे-जैसे असम विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख (Assam Election voting 9 April) नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है. असम में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार से क्या माहौल दिख रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:00 PM IST
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बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी (फोटो क्रेडिट: X)
बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी (फोटो क्रेडिट: X)

Assam Elections 2026: असम में 126 विधानसभा सीटें हैं. यूं तो हर सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन लोवर और साउथ असम में आने वाली 45 विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां इस बार का चुनाव मल्टीडाइमेंशनल हो गया है. बीजेपी (BJP) अपनी सहयोगी असम गण परिषद (AGP) के साथ जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है. उधर कांग्रेस भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपना 10 साल का सियासी वनवास खत्म होने की बाट जोह रही है. इसी तरह बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की इमोशनल 'मियां भाई' वाली अपील की सहारे किंग मेकर बनने की आस लगाए बैठे हैं. जिससे असम का महामुकाबला त्रिकोणीय और कई जगह बहुकोणीय हो गया है. 

'न सरमा ना कोई CM हमारा होगा': ओवैसी

एआईयूडीएफ नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी के प्रभाव वाले चार जिलों— धुबरी (Dhubri), गोलपारा (Goalpara), बारपेटा (Barpeta) और नागांव (Nagaon) में ओवैसी से जोरदार प्रचार कराया. हैदराबाद से लोकसभा के सांसद ओवैसी का यह दौरा असम में एआईयूडीएफ (AIUDF) की सियासी जमीन मजबूत करने के नाम पर हुआ. चेंगा सीट से एआईयूडीएफ के उम्मीदवार के समर्थन में ओवैसी ने नया एजेंडा सेट करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटे में लिया.

ओवैसी ने कहा, 'एआईयूडीएफ 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. अगर हमारे ये सभी उम्मीदवार जीते, तो न कोई सरमा और न ही कोई गोगोई मुख्यमंत्री बनेगा. असम का अगला मुख्यमंत्री हमारे समुदाय से होगा, जो एआईयूडीएफ का विधायक होगा.' 

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जुबीन गर्ग को न्याय दिलाएंगे: ओवैसी

ओवैसी ने असमिया संस्कृति के प्रतीक जुबीन गर्ग के मामले को लेकर राज्य की सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, 'हमारी रीढ़ तोड़ने से पहले यह बताइए कि जुबीन गर्ग को न्याय क्या मिला? अगर बदरुद्दीन अजमल सत्ता में आते हैं, तो उन्हें भी न्याय मिलेगा.'

मियां-भाई वाली अपील काम करेगी?

अल्पसंख्यक समुदाय की मौजूदगी पर जोर देते हुए ओवैसी ने कहा, 'हम यहां 150 साल से रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे.' इससे पहले धुबरी में ओवैसी ने कांग्रेस को BJP की ‘ए-टीम’ बताते हुए कहा था कि कांग्रेस का खेल खत्म है. कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है. एक और रैली में ओवैसी ने कहा- 'यहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, जीना हराम कर देंगे. हमें खत्म करने वाले सुन लें, दुनिया तब तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा. हम किसी से डरने वाले नहीं हैं'.

(यह भी पढ़ें-'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं...' असम के रण में बोले राहुल गांधी)

हिमंता का पलटवार

ओवैसी के इन बयानों पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस, AIUDF और AIMIM  पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. सरमा ने कहा, 'कांग्रेस ने असम में सामाजिक माहौल बिगाड़ने और अवैध घुसपैठियों की आबादी को हथियार बनाने के लिए ओवैसी को बुलाया है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से असम में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का हौसला बढ़ेगा. अपने हैट्रिक मिशन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर आक्रामक बैटिंग करते हुए, चुनावी प्रचार के बीच-बीच में विकास का तड़का लगा रही है.

ओवैसी पर भड़की कांग्रेस

कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल और बैरिस्टर ओवैसी दोनों को लपेटे में लेते हुए बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया. प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, 'ओवैसी अमित शाह की ‘बी-टीम’ हैं. हिमंता जब बदरुद्दीन अजमल को घेर ना पाए, तब बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के जरिए ओवैसी को मैदान में उतारा है.'

असम में परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल सीटें 31 से घटकर 23 हो गई हैं. अब ध्रुवीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा. चुनाव प्रचार खत्म होने से 72 घंटे पहले सियासी दलों की जुबानी जंग और तीखी होकर कड़वाहट की चरम सीमा छू रही है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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