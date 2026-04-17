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Hindi Newsदेशआसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की

आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसियां इस पूरे घोटाले की जड़ तक कब और कैसे पहुंचती हैं. इस पूरे मामले की जांच साल 2020 में CBI ने शुरू की थी. बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले, तो ED ने भी मामला दर्ज कर वित्तीय लेन-देन की गहन जांच शुरू की. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:44 PM IST
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आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम (File - Photo)
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम (File - Photo)

पश्चिम बंगाल के आसनसोल-रानीगंज कोल बेल्ट में लंबे समय से चल रहा कोयला चोरी और तस्करी का मामला अब एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आ चुका है. साल 2015 से शुरू हुई इस कथित अवैध गतिविधि ने धीरे-धीरे इतना बड़ा रूप ले लिया कि अब इसकी जांच देश की दो प्रमुख एजेंसियां CBI और ED कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे घोटाले की वजह से सरकार को करीब 1340 करोड़ रुपये के राजस्व का भारी नुकसान हुआ है. जांच में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है. इनमें कोलियरी के वरिष्ठ अधिकारी, कुछ उद्योगपति, CISF के कर्मी और ऐसे लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके राजनीतिक संबंध होने की बात सामने आ रही है.

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर की चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसियां इस पूरे घोटाले की जड़ तक कब और कैसे पहुंचती हैं. इस पूरे मामले की जांच साल 2020 में CBI ने शुरू की थी. बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले, तो ED ने भी मामला दर्ज कर वित्तीय लेन-देन की गहन जांच शुरू की. जांच के दौरान कई संदिग्ध लेन-देन और नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिससे यह मामला और गंभीर होता गया. 

2025 से अब तक 4 चार्जशीट दाखिल

साल 2025 में ED ने इस घोटाले से जुड़े एक नए मामले में अब तक चार चार्जशीट दाखिल की हैं. इन चार्जशीट में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें किरण खान, चिन्मय मंडल, सीके माइंस, महेश अग्रवाल और भूमि रस्क कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जैसे आरोपी शामिल हैं. ED ने कार्रवाई करते हुए इस कोयला सिंडिकेट से जुड़ी लगभग 159 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां अवैध कोयला कारोबार से अर्जित की गई थीं और इन्हें विभिन्न माध्यमों से छिपाने की कोशिश की गई थी. 

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आने वाले दिनों में होंगे बड़े खुलासे?

कोल माफिया, उद्योगपतियों, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों और कथित राजनीतिक कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. आसनसोल-रानीगंज कोल बेल्ट का यह घोटाला सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. ED और CBI की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है.

(इनपुट-बासुदेब चटर्जी)

यह भी पढ़ेंः  जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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