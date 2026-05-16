आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी में तोड़फोड़-पथराव; जवानों ने किया लाठीचार्ज

Asansol Violence: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने का निर्देश देने पर बवाल मच गया. बेकाबू भीड़ ने पत्थरबाजी की और पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया, माहौल बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया.

अचानक शुरू हुई हिंसा

मस्जिद कमेटी के सदस्य पुलिस से बात कर रहे थे और इसी दौरान भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. हालांकि, पुलिस और सेंट्रल फोर्स के एक बड़े जवान मौके पर पहुंचे और हमलावरों को खदेड़ दिया. इसके बाद दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और आस-पास की गलियों में खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दंगाइयों को हटाने के लिए और सिक्योरिटी फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए, इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

पुलिस चौकी के अंदर हंगामा

अचानक हालात हिंसक हो गए जब एक खास समुदाय के बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पहुंचे और पत्थर फेंकने लगे. दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन के अंदर जमकर हंगामा किया और अंदर सब कुछ तोड़-फोड़ दिया.

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पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

जैसे ही इलाके में तनाव का माहौल बना तो पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा, मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वीजी सतीश पसुमार्थी ने कहा कि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, CCTV फुटेज की पहचान की जा रही है, घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय युवक ने कही ये बात

मामले को लेकर एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ लड़के आए, उन्होंने पुलिस थाने को नुकसान पहुंचाया और कानून अपने हाथ में ले लिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसके बजाय, उन्हें बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी. उन्होंने गलत किया है, पुलिस थाने को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, यहां प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है.