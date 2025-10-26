'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी

ASEAN Summit: पीएम मोदी ने आज आसियान समिट 2025 को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर संकट में अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है. 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया.
Trending Photos
ASEAN Summit: 22वें आसियान शिखर सम्मेलन-2025 को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे एक बार फिर अपने आसियान परिवार से जुड़ने का अवसर मिला है. मैं आसियान शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई देता हूं. मैं आसियान के नवीनतम सदस्य के रूप में तिमोर-लेस्ते का स्वागत करता हूं. मैं थाईलैंड की राजमाता के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. भारत और आसियान मिलकर विश्व की एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं. हम न केवल भूगोल साझा करते हैं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक संबंध और साझा मूल्य भी साझा करते हैं. हम वैश्विक दक्षिण का हिस्सा हैं. हमारे न केवल व्यापारिक संबंध हैं, बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी हैं. आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है. भारत ने हमेशा आसियान की केंद्रीयता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन किया है. अनिश्चितता के इस समय में भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ी है. हमारी मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास के आधार के रूप में उभर रही है.
My remarks during the ASEAN-India Summit, which is being held in Malaysia. https://t.co/87TT0RKY8x
— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2025
आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा भारत: पीएम मोदी
22वें आसियान शिखर सम्मेलन-2025 को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष आसियान शिखर सम्मेलन का विषय 'समावेशीपन और स्थिरता' है. यह विषय हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है - चाहे वह डिजिटल समावेशन हो या वर्तमान चुनौतियों के बीच खाद्य सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना. भारत इसका समर्थन करता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर आपदा में अपने आसियान भागीदारों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है. HADR, समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए हम 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग का वर्ष' घोषित करते हैं. इसके साथ ही, हम शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती से बढ़ावा दे रहे हैं. 21वीं सदी हमारी सदी है. यह भारत और आसियान की सदी है. मुझे विश्वास है कि 'आसियान सामुदायिक विजन 2045' और 'विकसित भारत 2047' का उद्देश्य पूरी मानवता के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.