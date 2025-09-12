ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल, आतंक मचाने की कर रहे थे तैयारी

ISIS Terror Module: एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार और बुधवार को की गई छापेमारी में एक आईएस प्रेरित' मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. जानकारी के अनुसार, दिल्ली समेत अन्य जगहों से लगभग एक दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था. ताजा जानकारी के अनुसार, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए है.

पूछताछ में पता चला है कि ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय घायल हो गया था. मॉड्यूल में करीब 40 सक्रिय सदस्य थे. जिनमें से केवल 5 को आतंकी गतिविधि की जानकारी थी. पुलिस के अनुसार, गिरोह सिंगनल ऐप के जरिये संपर्क में रहता था.

बता दें कि बेंगलुरु क्षेत्र से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था. जिनमें से 7 को सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया था. पुलिस के अनुसार, दो आतंकियों ने मेवात से हथियार खरीदे और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने की तैयारी में थे, तभी तकनीकी खुफिया मदद से पकड़े गए थे. आफताब और अबु सुफियान, दोनों निजामुद्दीन से हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए थे. इनके पास 3 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे. स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल देशभर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी तैयारी कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को मिली आतंकियों की 12 दिनों की हिरासत

बता दें कि इससे पहले, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अशहर दानिश और कामरान कुरैशी की 12 दिनों की हिरासत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने दोनों को एक पाकिस्तानी हैंडलर समर्थित अखिल भारतीय आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है. ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता ने जांच अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद 12 दिनों की हिरासत मंजूर की थी. दोनों आरोपियों को झारखंड के रांची और मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया था.