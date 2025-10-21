Advertisement
trendingNow12970443
Hindi Newsदेश

अगर 21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता... 'नेताजी' के पोते ने क्यों कही ऐसी बात?

Ashes Of Subhash Chandra Bose: नेताजी सुभाषचंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने उनकी अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर से भारत लाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2026 से पहले अस्थियां भारत लाई जाएं. 

 

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Subhash Chandra Bose: आजाद हिन्द फौज के स्थापना दिवस पर मंगलवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने सुभाषचंद्र बोस की अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर से भारत लाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2026 से पहले अस्थियां भारत लाई जाएं और दिल्ली में आईएनए मेमोरियल बनाकर वहां स्थापित की जाएं. चंद्र कुमार बोस ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस हमेशा स्वतंत्र भारत के आगमन की बात करते थे, इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 23 जनवरी 2026 से पहले जापान के रेंकोजी मंदिर से नेताजी की अस्थियां भारत लाई जाएं. उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली स्वतंत्र सरकार 'आजाद हिंद सरकार' की स्थापना नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने की थी. वह अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे. उनके नेतृत्व में ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी. उनका कहना है कि अगर 21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि करीब 60 हजार सैनिकों ने म्यांमार से इंफाल तक पदयात्रा की थी और 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने ब्रिटिश झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था.

चंद्र कुमार बोस ने कहा कि आज तक आजाद हिंद फौज का सही इतिहास देशवासियों के सामने नहीं लाया गया है. इसके लिए न राज्य सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है. स्कूल और कॉलेजों की पाठ्यपुस्तकों में भी सही इतिहास शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि दोनों सरकारें मिलकर आजाद हिंद फौज और उनके वीर सैनिकों के योगदान को सामने लाएं, जिससे देशवासियों को भी उनके बारे में सही जानकारी मिल सके. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में लिखा कि आज आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत की आजादी के लिए वीरतापूर्वक लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि.

जानें नेता की अस्थियां जापान कैसे पहुंचीं ?

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी. वे जापान की ओर जा रहे थे ताकि आजाद हिंद आंदोलन को आगे बढ़ा सकें, लेकिन विमान में आग लगने के कारण वे बुरी तरह जल गए और कुछ घंटों बाद उनका निधन हो गया. उनका शव ताइपेई के सैनिक अस्पताल में रखा गया वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां जापान के टोक्यो स्थित रेन्कोजी मंदिर में रख दी गईं. बता दें, ये एक बौद्ध मंदिर है.

एजेंसी इनपुट के साथ...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Subhash chandra bose

Trending news

कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी