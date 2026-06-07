/4 साल बाद अचानक अशोक गहलोत का दर्द क्यों छलका? कांग्रेस अध्यक्ष पर छिपा नहीं पाए अपनी कसक

Rajasthan Politics: कांग्रेस आलाकमान के फरमान के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हुआ. करीब तीन साल से कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर किच-किच चल रही थी. साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ही सीएम पद के लिए तनाव देखने को मिला. पार्टी ने समीकरण साधते हुए सिद्धारमैया को सीएम बनाया. हालांकि, अब आलाकमान के निर्देश के बाद राज्य के नए सीएम डीके शिवकुमार बने हैं. कुल मिलाकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. इन सबके बीच राजस्थान के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता अशोक गहलोत का दर्द छलका है.
दरअसल, राजस्थान के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का दर्द छलका है और उन्होंने बताया कि कैसे एक साजिश के कारण वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते-बनते रह गए थे. रविवार (07 जून) को जयपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि सबकुछ तय हो चुका था, लेकिन एक साजिश के कारण वह नहीं बन पाए.
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चार साल पुरानी बात याद करते हुए कहा कि उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला लगभग हो गया था, लेकिन एक साजिश के कारण सबकुछ पलट गया. हालांकि, लोगों ने कुछ और समझा. गहलोत ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की बात चल रही थी. उस वक्त सोनिया गांधी और कांग्रेस की टॉप लीडरशीप ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मन भी बना लिया.
गहलोत ने कहा कि वह खुद इस पद के लिए तैयार थे. जैसे ही सब कुछ तय होने लगा, पार्टी ने राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे, जिसके बाद हालात तेजी से बदल गए. उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसके कारण वह अध्यक्ष नहीं बन सके थे.
गहलोत का कहना है कि इसके बाद लोगों ने कुछ अलग ही समझ लिया. कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मेरे लिए गर्व की बात होती. उन्होंने का कि जिस पार्टी के अध्यक्ष महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल रहे हों, उस पार्टी का अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा. गहलोत का दावा है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था. उसी दौरान कुछ घटनाक्रम ने सबकुछ बदल दिया.
गहलोत का बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल में ही कर्नाटक में पार्टी के आलाकमान ने सीएम बदला है. कुछ रिपोर्ट्स में माना जा रहा था कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच तनातनी को समाप्त करने के लिए पार्टी मल्लिकार्जुन खरगे को नया सीएम बना सकती है. ऐसे में स्वाभाविक है कि गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात याद आई हो, जिसके बाद उनका दर्द छलका है और वह 4 साल पुरानी बात को एक बार फिर से याद करते नजर आए.
अशोक गहलोत ने भले ही चार साल पुरानी बात को याद किया और दावा किया कि एक साजिश के कारण वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएं, लेकिन इस बयान का गहरा असर आने वाले समय में दिल्ली तक दिखाई दे सकता है. बीजेपी कहीं न कहीं गहलोत के इस बयान के आधार पर कांग्रेस को घेरने को काम करेगी. वहीं, अशोक गहलोत के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर के कलह की तस्वीर भी सामने आ सकती है. इससे पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह देखने को मिली, तो वहीं अब राजस्थान में यही तस्वीर देखने को मिली है.