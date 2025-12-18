किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी केंद्र की भाजपा सरकार! नई किताब में छपा दिलचस्प किस्सा

आज की पीढ़ी को पता नहीं होगा कि एक बार ऐसी सियासी चाय पार्टी हुई थी कि पीने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार गिर गई थी. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने 'अटल संस्मरण' नाम से एक किताब लिखी है. इसमें उन्होंने एक वोट से भाजपा सरकार गिरने का किस्सा सुनाया है. आखिर किसने पिलाई थी वो चाय? वह लिखते हैं, 'अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने वाली सरकार 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत के दौरान सिर्फ एक वोट से हार गई थी.' इससे पहले भी वाजपेयी को 1996 में सिर्फ 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्हें बहुमत का समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं थी.

टंडन ने आगे कहा कि मैं यहां उन्हीं दिनों मीडिया में छपी खबरों का हवाला दे रहा हूं- खबरें यह थीं कि 1999 में सरकार गिराने की नींव एक चाय पार्टी में पड़ी, जो 29 मार्च को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से आयोजित की गई थी. इन खबरों के मुताबिक इस पार्टी में AIADMK नेता जयललिता और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पहली बार आमने-सामने आईं और वहां सरकार को गिराने पर सहमति बनी थी.

राष्ट्रपति के पास पहुंचा एक लेटर

Add Zee News as a Preferred Source

14 अप्रैल 1999 को, तमिल नववर्ष के दिन जयललिता ने राष्ट्रपति के. आर. नारायणन से मुलाकात कर सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया और राष्ट्रपति ने वाजपेयी से कहा कि वह संसद में अपना बहुमत साबित करें. बसपा (BSP) नेता मायावती ने अपने पांच सांसदों के समर्थन का आश्वासन दिया था लेकिन वोटिंग से ऐन पहले मायावती ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट देगी.

उन खबरों के अनुसार जयललिता ने अपने तमिल कनेक्शन का इस्तेमाल किया था. उन्होंने अपनी सहयोगी शशिकला के पति नटराजन को बसपा संस्थापक कांशीराम के निजी सचिव (जो तमिलनाडु से थे) से संपर्क करने के लिए कहा. नटराजन और वह सचिव मित्र थे. एक सौदा हुआ और बसपा ने अपना रुख बदल दिया. यही फैसला वाजपेयी सरकार पर भारी पड़ा.

वाजपेयी सरकार को दो और झटके

हां, वाजपेयी सरकार को उस दिन दो और झटके लगे थे. सैफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाकर सरकार के खिलाफ वोट किया और गिरधर गमांग (जो उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके थे 17 फरवरी, 1999 को) लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था. उन्होंने सदन में आकर सरकार के खिलाफ वोट दिया.

पढ़ें: महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कौन सा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही सीएम के पास भागे डिप्टी अजीत पवार

गमांग सात महीने बाद ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए और 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए. अगर गमांग ने वोट न दिया होता, तो स्कोर 269-269 हो सकता था ऐसे में स्पीकर जी.एम. बालयोगी का निर्णायक वोट वाजपेयी के पक्ष में जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस तरह यह विश्वास मत भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे चर्चित और नाटकीय विश्वास मत बन गया- जहां सिर्फ एक वोट ने वाजपेयी सरकार की किस्मत बदल दी.

एक वोट से गिरी सरकार

17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली 13 महीने पुरानी एनडीए सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार गई और वह भी सिर्फ एक वोट से. प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तत्काल राष्ट्रपति केआर नारायणन को अपना इस्तीफा सौंपा, जिन्होंने उन्हें तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न बन जाए.

ज्योति बसु बनने वाले थे पीएम?

इस दौरान राजनीतिक गलियारों में साजिशों, धोखाधड़ी, चालबाजियों की कई कहानियां सामने आने लगीं. पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने अपनी आत्मकथा 'मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन' में खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, सी.पी.एम. नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के 'छुपे रुस्तम' (triumph card) थे, जिन्हें वे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 'गतिरोध' उत्पन्न होने की स्थिति में एनडीए के अलावा किसी भी वैकल्पिक गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने ज्योति बसु को तैयार रखा था.

पढ़ें: AI का बुलबुला फूट गया? 2026 में नए दौर में लौटेगी दुनिया, चौंकाने वाली भविष्यवाणी

आई. के. गुजराल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 20 अप्रैल, 1999 को उन्होंने सोनिया गांधी को चेताया था कि वाम मोर्चा के 'मित्र' उन्हें आखिरी क्षणों में धोखा देंगे, उन्होंने सोनिया से साफ कहा- अगर आपको लगता है कि सुरजीत आपके पीछे पूरी तरह से खड़े हैं, तो आप बहुत भोली हैं. दरअसल, उनका असली दांव है ज्योति बसु जिसे सुरजीत ने यह यकीन दिलाया है कि अगर गतिरोध हुआ, तो वही प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे.

सोनिया को लगा, वह बनेंगी प्रधानमंत्री

वाजपेयी सरकार गिरने से पहले ही सुरजीत ने सोनिया गांधी को 288 सांसदों की सूची दिखा दी थी, जो एन.डी.ए. के खिलाफ एक वैकल्पिक सरकार का समर्थन करेंगे. सोनिया इस झांसे में आ गईं कि वह अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं इसलिए सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति नारायणन के रुख को समझने के लिए अपने भरोसेमंद नेता अर्जुन सिंह और कुछ अन्य लोगों को राष्ट्रपति भवन भेजा था. 21 अप्रैल, 1999 को सोनिया गांधी ने स्वयं राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्होंने वह मशहूर बात कही- "हमारे पास 272 हैं, और भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे सुरजीत की स्क्रिप्ट में लिखा था-अगले ही दिन मुलायम सिंह यादव, आर.एस.पी. और फॉरवर्ड ब्लॉक के कुल 28 सांसदों ने सोनिया गांधी के नाम पर वीटो लगा दिया और ज्योति बसु का नाम आगे बढ़ाया.

पढ़ें: MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस की परेशानी तो बनती है लेकिन बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?

सोनिया गांधी इस घटनाक्रम से स्तब्ध और बेहद निराश हो गईं और जैसा कि गुजराल ने लिखा, सोनिया गांधी ने "सीधे सीधे सच बोलने का फैसला किया" और यह ऐलान कर दिया कि वह अब किसी थर्ड फ्रंट के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगी. वरना क्या पता, नाटक का एक और दृश्य देखने को मिलता. ज्योति बसु खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर देते और राष्ट्रपति के. आर. नारायणन का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित कर देते. गुजराल के अनुसार सोनिया गांधी को पहले गलतफहमी में डालना कि उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, फिर जानबूझकर मुलायम सिंह यादव को उनका विरोध करने के लिए उकसाना- यह सब सुरजीत और वामपंथी नेताओं की पहले से तय रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद ही था एक राजनीतिक गतिरोध पैदा करना और बाद में बसु को प्रधानमंत्री बनवाना.

गुजराल इस मामले में पूरी तरह सही थे. हालांकि ज्योति बसु ही एकमात्र 'छुपे रुस्तम' नहीं थे. अगर आखिरी वक्त पर सीपीएम की केंद्रीय समिति ने 'ऐतिहासिक भूल' को दोहराने का फैसला किया होता, तो एक और नाम बैकअप के रूप में तैयार था. हरकिशन सिंह सुरजीत का अंतिम और सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड थे-राष्ट्रपति के. आर नारायणन. इस राजनीतिक पैतरेबाजी की ओर इशारा राष्ट्रपति नारायणन के सचिव गोपाल गांधी ने तब किया था, जब मैं अनौपचारिक भेंट के लिए मिला था. इस अनौपचारिक मुलाकात में गोपाल गांधी मेरी मंशा तुरंत समझ गए थे.

फिर सोनिया अड़ गईं

टंडन लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा, "क्या सर्वसम्मत नाम ज्योति बसु है? क्या सी.पी.एम. मान जाएगी?" उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "नहीं." तो मैंने पूछा, "फिर कौन?" उनका संकेत था तो फिर शायद के. आर. नारायणन ही. इन घटनाक्रमों से कांग्रेस एवं सोनिया गांधी को जल्द ही यह अहसास हो गया कि सी.पी.एम. के दो प्रमुख नेता- हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु ने उन्हें वाजपेयी सरकार गिराने के लिए मोहरा बनाया था और अब वे तीसरे मोर्चे को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेताओं की चालें पहचान लीं, जो 1996 में तीसरे मोर्चे की सरकार के सूत्रधार थे. सोनिया गांधी अब पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं. सोनिया का स्पष्ट संदेश था- "इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार नहीं तो कोई और भी मंजूर नहीं."

नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी. देश को एक और मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा. वाजपेयी कार्यवाहक पीएम बने रहे और जल्द ही कारगिल युद्ध की विजय के नायक के रूप में देशभर में उनके नेतृत्व की धूम मच गई और वे तीसरी बार पुन: प्रधानमंत्री बने और पूरे पांच साल मिली जुली सरकार चलाई.