घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन

Kashmir News: घाटी में उधमपुर-श्रीनगर और बारामूला को रेल मार्ग से जोड़ने के बाद अब भारतीय रेलवे ने कश्मीर के बाकी हिस्सों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने की ठान ली है. इसी के तहत यूएसबीआरएल परियोजना के पूरे होते ही भारतीय रेलवे ने केंद्र शासित प्रदेश में 164 किलोमीटर नई रेल लाइन फैलाने लिए डीपीआर तैयार कर ली है. जिसके लिए राष्ट्रीय यातायात विभाग की तरफ से घाटी में रेलवे के प्रसार के लिए रेल संपर्क में सुधार और विस्तार के लिए आधारित सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है. अब रेलवे की डीपीआर पर जम्मू-कश्मीर सरकार और संबंधित अन्य विभागों से परामर्श करेगी.

डीपीआर तैयार

इस नए रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में राज्यसभा के दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने कश्मीर घाटी में रेलवे लाइन के विस्तार के बारे में बताते हुए बारामूला-उरी लाइन और बनिहाल से बारामूला के लिए सर्वे और डीपीआर तैयार करने के बात कही है. हालांकि, डीपीआर तैयार होने के बाद इस रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए राज्य सरकार और नीति आयोग के अलावा वित्त मंत्रालय से भी सहमति लेनी पड़ेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि, रेलवे के इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम होना है जो इन सभी विभाग के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा.

चिनाब पर पुल

2025 की शुरुआत में भारतीय रेलवे की तरफ से 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना शुरू की गई थी. जिसकी वजह से कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ. रेलवे का ये पूरा प्रोजेक्ट के मुख्य इलाकों से होकर गुजरता है, जिसमें उधमपुर, रियासी, रामबन से लेकर श्रीनगर, अनंतनाग और बडगाम, बारामुला जिलों से होकर गुजरती है. इतना ही नहीं रेलवे का यूएसबीआरएल आजादी के बाद से भारत का सबसे कठिन रेलवे प्रोजेक्ट रहा है. इसी प्रोजेक्ट में रेलवे ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है.