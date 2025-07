'ये ड्रामा क्यों किया गया? ऑपरेशन सिंदूर क्यों...', एशिया कप में भारत-पाक के मैच पर भड़के कांग्रेस नेता, सरकार पर उठाई उंगली

Asia Cup 2025: भारत की मेजबानी में UAE में एशिया कप 2025 का आयोजन होने वाला है. कई विवादों और विरोधों के बाद अब भारत-पाकिस्तान इस मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए तैयार हैं. 26 जुलाई 2025 को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ओर से टूर्नामेंट के शेड्यूल की घोषणा की गई है. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक के क्रकेट मुकाबले को लेकर विपक्ष ने BCCI को तंज कसा है.

भारत-पाक मैच को लेकर बरसे विजय वडेट्टीवार

भारत-पाक के बीच एशिया कप 2025 के मुकाबले को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा,' ये ड्रामा क्यों किया गया? ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? आतंकवादी कहां से आए थे? उसके बाद वे क्यों नहीं मिले? किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से गए थे? और जब सच्चाई सामने आई कि आतंकवादी पकड़े नहीं गए. तो उन्होंने कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे.'

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: On India to face Pakistan in the Asia Cup 2025, Congress leader Vijay Wadettiwar says, "Why was this drama done? Why was Operation Sindoor conducted? From where did the terrorists come? Why were they not found after that? By which route did they… pic.twitter.com/lSUsozaInZ

— ANI (@ANI) July 27, 2025