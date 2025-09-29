'पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस बेसुध...', प्रियंका, खरगे किसी ने नहीं दी बधाई, 1 ट्वीट भी नहीं किया

दुबई में एशिया कप 2025 फाइनल में भारत के पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ आई है. लेकिन 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 14 मिनट तक कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से एक भी भारत की जीत पर बधाई का बयान या एक भी ट्वीट नहीं आया है. जहां एक तरफ भारत की जीत का जश्न चारों तरफ मचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके कोई भी बड़े नेता कहीं इस जीत पर बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे ने अभी तक सोशल मीडिया पर एक भी ट्वीट नहीं किया.

कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था.

खरगे के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था.

राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था.

प्रियंका गांधी के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो कांग्रेस की चुप्पी पर जमकर हमला बोला है और साफ शब्दों में कह कह दिया कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस इस जीत से बेसुध हो गई है. आप भी पढ़ें अमित मालवीय का ट्वीट:-

It seems India’s stunning win against Pakistan in the Asia Cup final has left Rahul Gandhi and the entire Congress in a comatose state. Just like after #OperationSindoor, when they couldn’t bring themselves to congratulate the Indian Army for its stupendous strikes, they now… — Amit Malviya (@amitmalviya) September 29, 2025

कांग्रेस की चुप्पी से मचा बवाल

अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ऐसा लगता है कि एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत ने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को बेसुध कर दिया है. ठीक वैसे ही जैसे #ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब वे भारतीय सेना को उसके ज़बरदस्त हमले के लिए बधाई देने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, अब ऐसा लगता है कि वे भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का जश्न मनाने में देश के साथ शामिल होने से पहले मोहसिन नक़वी और पाकिस्तान में अपने दूसरे आकाओं से इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं. यह बात तो छोड़ ही दीजिए - कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया जिसमें हमारी राष्ट्रीय टीम को टूर्नामेंट में तीन बार पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी गई हो. एक बार फिर, पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को एक ही तरफ़ पाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे अब सवाल

ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ये चुप्पी क्यों? क्या सच में वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है?प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे जैसे बड़े नेता भी इस जीत पर खामोश रहे, जो हैरानी की बात है. बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर हमले तेज कर रही है. दूसरी ओर, कुछ यूजर्स का कहना है कि कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं.