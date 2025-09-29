Advertisement
trendingNow12940876
Hindi Newsदेश

'पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस बेसुध...', प्रियंका, खरगे किसी ने नहीं दी बधाई, 1 ट्वीट भी नहीं किया

भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जबसे ट्रॉफी जीत ली है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत पूरी कांग्रेस ने खबर लिखे जाने तक इस जीत पर चुप्पी साध रखी है. इसको लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने तंज कसा है. आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 29, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस बेसुध...', प्रियंका, खरगे किसी ने नहीं दी बधाई, 1 ट्वीट भी नहीं किया

दुबई में एशिया कप 2025 फाइनल में भारत के पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ आई है. लेकिन 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 14 मिनट तक कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से एक भी भारत की जीत पर बधाई का बयान या एक भी ट्वीट नहीं आया है. जहां एक तरफ भारत की जीत का जश्न चारों तरफ मचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके कोई भी बड़े नेता कहीं इस जीत पर बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे ने अभी तक सोशल मीडिया पर एक भी ट्वीट नहीं किया. 

आप भी देखें उनके एक्स हैंडल:-
कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था.

खरगे के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था.

राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था. 

प्रियंका गांधी के एक्स हैंडल पर 29 सितंबर 2025 सुबह दस बजकर 18 मिनट तक कोई भी पोस्ट भारत की जीत पर नहीं था. 

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो कांग्रेस की चुप्पी पर जमकर हमला बोला है और साफ शब्दों में कह कह दिया कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस इस जीत से बेसुध हो गई है. आप भी पढ़ें अमित मालवीय का ट्वीट:-

कांग्रेस की चुप्पी से मचा बवाल
अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ऐसा लगता है कि एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत ने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को बेसुध कर दिया है. ठीक वैसे ही जैसे #ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब वे भारतीय सेना को उसके ज़बरदस्त हमले के लिए बधाई देने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, अब ऐसा लगता है कि वे भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का जश्न मनाने में देश के साथ शामिल होने से पहले मोहसिन नक़वी और पाकिस्तान में अपने दूसरे आकाओं से इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं. यह बात तो छोड़ ही दीजिए - कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया जिसमें हमारी राष्ट्रीय टीम को टूर्नामेंट में तीन बार पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी गई हो. एक बार फिर, पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को एक ही तरफ़ पाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे अब सवाल
ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ये चुप्पी क्यों? क्या सच में वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है?प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे जैसे बड़े नेता भी इस जीत पर खामोश रहे, जो हैरानी की बात है. बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर हमले तेज कर रही है. दूसरी ओर, कुछ यूजर्स का कहना है कि कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
;