गुजरात में बन रहा एशिया का पहला 'डेजर्ट-थीम नाइट सफारी'... कीमत 542 करोड़, जानिए क्या-क्या होगा खास?

क्या आपने कभी रेगिस्तान की खामोशी के बीच रात के अंधेरे में जंगली जानवरों को घूमते देखा है? अगर नहीं, तो जल्द ही यह रोमांचक अनुभव आपको गुजरात के डीसा में मिलने वाला है. यहां एशिया का पहला 'डेजर्ट-थीम नाइट सफारी' आकार ले रहा है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी भी मिल चुकी है. 103 हेक्टेयर में फैलने वाले इस अनूठे पार्क में आप न सिर्फ भारत बल्कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दुर्लभ रेगिस्तानी जीवों को भी देख सकेंगे.
गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दी है. उन्होंने बताया कि 'दीसा में लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर प्रस्तावित रेगिस्तानी चिड़ियाघर और नाइट सफारी विकसित की जा रही है. यह परियोजना केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और इसकी अनुमानित लागत 542.14 करोड़ रुपये है, इसे अब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मंजूरी मिल चुकी है.'
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीण माली ने बताया कि 'यह एक आधुनिक संरक्षण केंद्र होगा, जहां 83 प्रजातियों के लगभग 2,700 देशी-विदेशी पशु-पक्षी रखे जाएंगे. यह परियोजना पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव देने के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण, पुनर्वास और पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगी, इसका मुख्य आकर्षण अंतरराष्ट्रीय स्तर की नाइट सफारी होगी, जहां लोग रात में निकलने वाले जानवरों को देख सकेंगे.'
वन अधिकारियों के मुताबिक, इस जगह को चुनने की बड़ी वजह यहां की 103 हेक्टेयर की एकसाथ फैली जमीन, प्राकृतिक रेत के टीले, पास बहती बनास नदी और सड़क व रेल मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी है. इस पार्क को प्राकृतिक रेत के टीलों और शुष्क रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. पर्यटक सूर्यास्त के बाद विशेष रूप से बनाए गए बाड़ों में रात में निकलने वाले जानवरों को देख सकेंगे.
2,700 से अधिक जीव-जंतु: चिड़ियाघर में देश-विदेश की लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2,700 पशु और पक्षी रखे जाएंगे.
5 विशेष बाड़े: नाइट सफारी के लिए 5 अलग-अलग बाड़े और दिन के चिड़ियाघर की अलग व्यवस्था होगी.
गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. जयपाल सिंह के अनुसार, इस जू में भारत के साथ-साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले दुर्लभ जानवर नजर आएंगे. इसके साथ ही यहां सरीसृप सफारी, रेनफॉरेस्ट बायोम और एक विशाल एक्वेरियम भी पर्यटकों को लुभाएगा.
भारतीय प्रजातियां: चिंकारा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, एशियाई शेर, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, भारतीय काराकल, रेगिस्तानी लोमड़ी, भेड़िया और धारीदार लकड़बग्घा.
अफ्रीकी प्रजातियां: अफ्रीकी चीता, अफ्रीकी शेर, जिराफ, ज़ेब्रा, काला गैंडा, चिंपैंजी, मीरकैट, फेनेक फॉक्स और शुतुरमुर्ग.
ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियां: कंगारू, एमू और वॉलबी.
गांधीनगर वन्यजीव सर्कल की मुख्य वन संरक्षक आराधना साहू ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में प्रकृति का पूरा ध्यान रखा गया है. परिसर में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एक बड़ा ग्रीन बफर जोन विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े. पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां बटरफ्लाई पार्क, इंटरप्रिटेशन सेंटर, फूड कोर्ट, गोल्फ कार्ट सेवा और स्मृति चिन्ह (स्मार्ट गिफ्ट) की दुकानें भी होंगी.