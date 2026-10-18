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मुनीर के गुर्गों का 'व्हाइट आतंक': भारत में खून बहाने के लिए PoK में फिर लगे टेरर कैंप, सुरक्षाबलों ने मार गिराए 2 आतंकी

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरान सेक्टर के जुमगुंड इलाके में 4 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे. भारतीय सुरक्षाबलों ने इनमें से 2 को मार गिराया, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है. मारे गए आतंकियों ने सेना जैसी सफेद वर्दी पहन रखी थी, जिससे बर्फ में वह आसानी से छिप सकें. हालांकि, भारतीय जवानों को चकमा देने की कोशिश धरासाई हो गई.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByK Raj Mishra
Published: Oct 18, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 02:13 PM IST
मुनीर के गुर्गों का 'व्हाइट आतंक': भारत में खून बहाने के लिए PoK में फिर लगे टेरर कैंप, सुरक्षाबलों ने मार गिराए 2 आतंकी
Image Credit: आसिम मुनीर की साजिश नाकाम (Photo- Zee Media)

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में रेजिडेंट एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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