Russian Oil India: 'मुझसे सवाल क्यों जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता

Manishankar Aiyer: कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने रूस से तेल खरीदने, ट्रंप की टैरिफ धमकी और भारत की विदेश नीति को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला बोला. अय्यर से जब पूछा गया कि ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर धमकी दी है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जाकर जयशंकर जी से पूछिए. जहां तक मैं जानता हूं हमारी सरकारी कंपनियां अब रूस से तेल नहीं खरीद रही हैं. सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही तेल खरीद रही हैं.

'पर्सनल नहीं हो सकती विदेश नीति'

उन्होंने आगे कहा, 'विदेश नीति को कभी भी पर्सनल नहीं बनाया जाना चाहिए. यही इस सरकार की बुनियादी गलती है. सबको गले लगाना और यह कहना कि आप दुनिया में पहले नंबर पर हैं, समझ से परे है. अच्छे संबंध बनाने के लिए हमारी विदेश सेवा का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए...विदेशी विशेषज्ञों से भी बात की जानी चाहिए.' इसके अलावा जब उनसे अयोध्या के दीपोत्सव और बीजेपी नेताओं के बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो नास्तिक हूं, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह सकता.

वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी तेल खरीद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बार-बार दावों पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया.

जयराम ने कसा तंज

एक्स पर एक पोस्ट में जयराम ने कहा, 'रूस से भारत के तेल खरीदने का मामला राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले पांच दिनों में तीन बार उठाया है. और इसमें कोई शक नहीं है कि इस हफ्ते के अंत में बुडापेस्ट में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की तैयारी के दौरान वह इस संख्या को बढ़ाते रहेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त PM मोदी से बात की है और भारत ने इन इंपोर्ट्स को रोकने का वादा किया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे ऐसी बातचीत की जानकारी नहीं है. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेश मंत्रालय के इनकार के प्रयासों को साफ तौर से खारिज कर दिया है.'