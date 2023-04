Assam-Arunachal Border: असम-अरुणाचल का वो सीमा विवाद, जिसे 51 साल बाद अमित शाह ने कराया खत्म

19 अप्रैल को हुआ फैसला

दशकों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर 19 अप्रैल को फैसला लिया गया. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में एक बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में राज्य के मंत्रिमंडल ने भी हिस्सा लिया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर किया. इस सीमा विवाद के हल होने से 123 गांव की समस्या भी हल हुई है. गौरतलब है कि दोनों राज्य आपस में एक-दूसरे से 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. यह विवाद साल 1972 में शुरू हुआ जब अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया था.

After 51 years, one of India’s longest running inter-state dispute comes to a decisive end.

This breakthrough has been possible due to Hon PM Shri @narendramodi ji’s blessings, guidance of Hon HM Shri @AmitShah ji & unstinted support from Hon CM Shri @PemaKhanduBJP ji. (1/3) pic.twitter.com/BIe9F2qB3b

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 20, 2023