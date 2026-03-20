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Hindi Newsदेशहर बात की अकाउंटेबिलिटी मेरी है..., असम चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार

'हर बात की अकाउंटेबिलिटी मेरी है...,' असम चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार

Assam Vidhan Sabha Chunav 2026: असम में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इस बार का चुनाव उनके लिए थोड़ा अलग होने वाला है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 20, 2026, 08:10 PM IST
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'हर बात की अकाउंटेबिलिटी मेरी है...,' असम चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार

Assam Assembly Elections: असम में 9 अप्रैल 2026 को 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाला है. चुनाव के नतीजे 4 मार्च 2026 को सामने आएंगे. चुनाव से पहले यहां राजनीतिक उथल-पुथल भी काफी देखने को मिली. जहांअसम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई और क्षेत्रीय पार्टी रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने गठबंधन की घोषणा की तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो चुके हैं. चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बयान सामने आया है. 

'हर बात की अकाउंटेबिलिटी मेरी है...'

मुख्यमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में चुनाव को लेकर कहा,' मेरे लिए यह चुनाव पहले चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार हर बात की अकाउंटेबिलिटी मेरी है. हमारा प्रयास रहा है कि राज्य के लिए बेहतर किया जाए. बाकी जनता तय करेगी.' प्रद्युत बोरदोलोई की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के सवाल पर सीएम ने कहा,'यही सवाल मैं कांग्रेस से करता हूं कि क्या अब तक आप उनका बचाव करते थे तो आप क्यों करते थे?'  

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'भाजपा में केवल नरेंद्र मोदी ही चेहरा हैं...'

असम की राजधानी गुवाहाटी को लेकर हिमंता ने कहा,' गुवाहाटी आप पहले भी आए थे. पहले में और अब में कितना अंतर है आप स्वयं देख सकते हैं. नई सड़के, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट ये सब आसान के विकास की कहानी बताते हैं. भाजपा में केवल नरेंद्र मोदी ही चेहरा हैं, बाकी हम सब केवल उनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ते हैं.' 

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कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव? 

बता दें कि असम विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटों में से 2 सीटों पर ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, 10 सीटों पर असम जातीय परिषद,  11-11 सीटों पर CPI(M) और रायजोर दल चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 11 सीटों पर, असम गण परिषद 26 सीटों पर और NDA में BJP 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं कांग्रेस ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.    

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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