Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, महिलाओं को देंगे 50 हजार; असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे

Assam Congress Manifesto 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस ने जनता से 5 बड़े वादे किए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि ये जनता के सुझावों पर आधारित घोषणापत्र है. कांग्रेस के इन 5 वादों में एक जुबीन गर्ग से जुड़ा एक वादा भी है.
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Assam Election 2026: असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी गहमागहमी का माहौल है. चुनाव में BJP और कांग्रेस आमने-सामने है और तरह-तरह के वादों के साथ जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा चुनवा का घोषणापत्र जारी किया. इसमें उन्होंने जनता से 5 बड़े वादे किए हैं. लखीमपुर जिले के नौबोइचा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पत्र को जनता के परामर्श के साथ तैयार किया गया है.
असम में विधानसभा चुनवा 2026 के लिए चुनावी सरगर्मी तेजी हो गई है. यहां 126 सीटों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच तेज मुकाबला देखने को मिलेगा. वहीं भाजपा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में विकास के मुद्दों पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में बदलाव के नारे के साथ प्रचार कर रहे हैं. राज्य में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होने है, जिसकी गिनती 4 को होगी.
असम में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी हलचल काफी तेज हो गई. वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना विधानसभा चुनाव घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने पांच बड़े वादे किए हैं.
कांग्रेस के पांच वादों में एक वादा महिलाओं के व्यवसाय के लिए 50 हजार की मासिक सहायता करना है. कांग्रेस अध्यक्ष खर्गे ने बताया कि कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों के लिए एक खास कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है.
इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही योजनाएं भी दी जाएंगी, जैसे हर परिवार को 25 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है.
साथ ही बुजुर्गों को पेंशन भी दिया जाएगा. कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1250 रुपये देने का वादा किया है.
कांग्रेस ने भूमि अधिकार का भी वादा किया है. घोषणापत्र में कहा गया है कि 10 लाख स्वदेशी भूमिहीन लोगों को स्थायी भूमि पट्टा दिया जाएगा.
कांग्रेस के वादों में जुबीन गर्ग से जुड़ा एक वादा है, जिसमें 100 दिनों के अंतर जुबीन गर्ग मामले में न्याय मिलने का बड़ा वादा किया गया है.
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