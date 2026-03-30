Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, महिलाओं को देंगे 50 हजार; असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे

Assam Election 2026: असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी गहमागहमी का माहौल है. चुनाव में BJP और कांग्रेस आमने-सामने है और तरह-तरह के वादों के साथ जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा चुनवा का घोषणापत्र जारी किया. इसमें उन्होंने जनता से 5 बड़े वादे किए हैं. लखीमपुर जिले के नौबोइचा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पत्र को जनता के परामर्श के साथ तैयार किया गया है.

राज्य में 9 अप्रैल को होगा मतदान

असम में विधानसभा चुनवा 2026 के लिए चुनावी सरगर्मी तेजी हो गई है. यहां 126 सीटों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच तेज मुकाबला देखने को मिलेगा. वहीं भाजपा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में विकास के मुद्दों पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में बदलाव के नारे के साथ प्रचार कर रहे हैं. राज्य में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होने है, जिसकी गिनती 4 को होगी.

कांग्रेस के 5 बड़े वादे

असम में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी हलचल काफी तेज हो गई. वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना विधानसभा चुनाव घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने पांच बड़े वादे किए हैं.

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