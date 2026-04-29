बराक वैली से अपर असम तक... किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें, Zeenia ने एग्जिट पोल में बता दिया पूरा आंकड़ा

Assam Opinion Polls Result 2026: असम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे. इससे पहले आज एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं. चुनाव के वास्तविक नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़े सैंपल के साथ सर्वे किया है. इन आंकड़ों की मदद से जानेंगे कि राज्य के किस क्षेत्र में कौन कितनी सीटों पर अपना कब्जा जमा सकता है.
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Assam Exit Polls Results 2026: असम में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे. इससे पहले आज शाम एग्जिट सामने आए हैं. इस विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सवाल रहा कि क्या बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बना पाएगी या सत्ता की तलाश में लगी कांग्रेस को 10 साल बाद सफलता मिलेगी.
असम में हुए विधानसभा चुनाव के वास्तविक नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़े सैंपल के साथ सर्वे किया है. इसी सर्वे के आधार पर हम आपको बताएंगे कि असम में इस बार किसकी सरकार बन सकती है. वहीं, राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में किस पार्टी के पास कितनी सीटें आ सकती हैं.
बता दें कि AI EXIT POLL का सैंपल साइज पूरी तरीके से सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स पर निर्भर है और असम के लिए 1.5 लाख लाख का सैंपल साइज लिया गया है. आइए आपको बताते हैं कि असम के अलग-अलग हिस्सों में किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना है?
लोअर असम के क्षेत्र में कुल 44 सीटें आती हैं. एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर 26-29 सीटें बीजेपी/एनडीए के हिस्से में जा सकती हैं. इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 10-13 सीटें जाने की संभावना है. AIUDF के खाते में 4-6 सीटें आ सकती हैं. सर्वे में लोगों का मानना था कि यहां पर चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ रहा है.
असम में Zee News का AI EXIT POLL, BJP+ को 80-86, Cong+ को 29-35 और अन्य को 8-13 सीटों का अनुमान #Assam #ExitPoll #AIExitPoll #AbkiBaarKiskiSarkar #Zeenia pic.twitter.com/lrv5zZcWxe
— Zee News (@ZeeNews) April 29, 2026
उत्तरी असम में कुल 15 सीटें आती हैं. एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार, 9-11 सीटें बीजेपी/एनडीए के पास जा सकती हैं. वहीं, 3-5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है. इसके अलावा 0-1 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं. इस इलाके में एनडीए को हमेशा से मजबूत माना गया है. बाढ़ और अन्य प्रकृतिक आपदाएं यहां की मुख्य समस्याएं रही हैं.
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सेट्रल असम में कुल 19 सीटें आती हैं. इस एग्जिट पोल के आंकड़े अनुसार, 11-13 सीटें बीजेपी/एनडीए के खाते में जा सकती हैं. वहीं, 4-6 सीटें कांग्रेस के पास जा सकती हैं. 1-2 दो सीटों पर अन्य का कब्जा होने की संभावना है.
अपर असम के हिस्से में 35 सीटें आती हैं. एग्जिट पोल के अनुसार, यहां पर 24-27 सीटें बीजेपी के हिस्से में जा सकती है. वहीं, 7-9 सीटें कांग्रेस के पास जा सकती हैं. इसके अलावा 1-2 सीटें आ सकती हैं.
एग्जिट पोल के अनुसार, इस क्षेत्र में बीजेपी के खाते में 8-10 सीटें जा सकती हैं. वहीं, कांग्रेस के पास 2-4 सीटें जा सकती हैं. अन्य के खाते में 0-1 सीटें जाने की संभावना है. इससे साफ है कि राज्य की कुल 126 सीटें में 80-86 सीटों पर बीजेपी/एनडीए की जीज हो सकती है और कांग्रेस के पास 29-35 सीटें जा सकती हैं. अन्य के खाते में 8-13 सीटें जाने की प्रबल संभावना है.
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