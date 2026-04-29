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Assam Exit Poll 2026: आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बता दी पूरी ABCD

Assam Opinion Polls Result 2026: असम में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी. राज्य की सभी 126 सीटों पर मतदान हुए. इसके नतीजे 4 मई को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़े सैंपल के साथ सर्वे किया है. जिसमें पता चलता है कि राज्य में किसकी सरकार बन सकती है. इसके बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:52 PM IST
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Assam Exit Poll 2026: आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बता दी पूरी ABCD

Assam Exit Polls Results 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग हो गई है. इससे पहले असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. बंगाल में दो चरणों में वोट डाले गए, तो वहीं बाकी चार राज्यों में एक चरणों में वोटिंग हुई थी. बंगाल में वोटिंग समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं. 

नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने सभी पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़े सैंपल के साथ सर्वे किया है. इसी सर्वे के आधार पर हम आपको बताएंगे कि असम में इस बार किसकी सरकार बन सकती है. राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के वास्तविक नतीजे, तो 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले ज़ी न्यूज की एआई एंकर Zeenia ने बताया कि राज्य में किसकी सरकार बन सकती है और राज्य के लोगों सीएम के तौर पर सबसे अधिक कौन पसंद है.

पहले जानिए कैसे किया गया सर्वे? 

एग्जिट पोल उन सर्वे पर आधारित होते हैं, जो वोटरों के पोलिंग बूथ से बाहर निकलते ही तुरंत किए जाते हैं. एक्जिट पोल करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पसंद-नापसंद और उनके मिजाज को जानना होता है. हमारी ज़ीनिया एआई एंकर है, इसलिए ज़ीनिया ने जितने लाख लोगों का सैंपल लिया उनका सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स भी चेक किया. AI EXIT POLL का सैंपल साइज पूरी तरीके से सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स पर निर्भर है और असम के लिए 1.5 लाख लाख का सैंपल साइज लिया गया है. 
 
असम में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन? 

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असम में वर्तमान में हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. इस बीच सवाल खड़ा होता है कि इस चुनाव में राज्य के लोग सीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं. चुनाव के दौरान सर्वे में पाया गया कि राज्य के लोग हिमंता बिस्वा सरमा को एक बार फिर से सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं. लोगों को अलग-अलग नेताओं के नाम के विकल्प दिए गए, जिसमें पाया गया कि करीब 52 प्रतिशत लोगों ने हिमंता सरमा को बतौर सीएम अपनी पहली पसंद बताया. 

इसके साथ ही करीब 31 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को बतौर सीएम अपनी पसंद बताया है, जब लोगों के सामने सर्बानंग सोनोवाल का नाम रखा गया, तो करीब 10 प्रतिशत लोगों ने हामी भरी. करीब 7 प्रतिशत लोगों ने अखिल गोगोई को सीएम के तौर पर अच्छा कैंडिडेट माना. 

असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें

ज़ीनिया एआई एंकर की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार, असम में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृ्तव में बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो असम में यह लगातार तीसरी बार होगा, जब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी. एग्जिट पोल के अनुसार, असम में बीजेपी/एनडीए के खाते में 83 सीटें जा सकती हैं. वहीं, कांग्रेस गठबंधन के पास 32 सीटें जाने की संभावना है. असम में AIUDF/Other के खाते में 11 सीटें जाने की संभाना बन रही है. इन आंकड़ों में अगर वोट शेयर की बात करें, तो असम में 46 प्रतिशत वोट शेयर एनडीए के साथ जा सकता है. 37 प्रतिशत कांग्रेस और 17 प्रतिशत अन्य के साथ जाने की संभावना है. 

असम में घुसपैठियों के मुद्दे ने किसे पहुंचाया फायदा

असम के साल 2026 के विधानसभा चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. जिसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर दिख सकता है. सर्वे के मुताबिक राज्य में इससे किसको फायदा हो सकता है आप इस टेबल में देख सकते हैं...

विकल्प प्रतिशत 
बीजेपी 67
कांग्रेस 17
AIUDF 9
Others 7

असम में ध्रुवीकरण का फायदा किसको हुआ? 

इस साल असम में हुए विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा भी देखने को मिला. ऐस में सवाल है कि राज्य में ध्रुवीकरण का फायदा किसको मिलने दजा रहा है. सर्वे के अनुसार, राज्य में बीजेपी को इसका फायदा 62 प्रतिशत तक मिलने की संभावना है. वहीं, कांग्रेस को 20, तो AIUDF को 13 प्रतिशत तक इसका फायदा मिल सकता है. 

क्या हिमंता बिस्वा सरमा को सरकार विरोधी लहर से नुकसान? 

सर्वे के अनुसार, असम में 33 प्रतिशत लोगों ने माना गै कि हिमंता बिस्वा सरमा को सरकार विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, 53 प्रतिशत लोगों का कहना है कि सरकार विरोध लहर का हिमंका बिस्वा सरमा पर कोई असर नहीं होने वाला है. इसके साथ ही 14 प्रतिशत लोगों ने इस सवाल पर खुलकर जवाब नहीं दिया. 

विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा चला? 

असम में इस साल के चुनाव में कौन सा मुद्दा चला यह भी जानना जरूरी हो जाता है. चुनाव के दौरान किए गए सर्वे के अनुसार, असम में करीब 35 प्रतिशत लोगों ने माना कि घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा रहा. इसके साथ ही विकास को 30 प्रतिशत लोगों ने बड़ा मुद्दा करार दिया. भ्रष्टाचार को लेकर 13 प्रतिशत ने सहमति जताई. 22 प्रतिशत लोगों ने माना कि इस चुनाव में कट्टरपंथ एक बड़ा मुद्दा रहा.  

डिस्क्लेमर: इस एग्ज़िट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में  एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.

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About the Author
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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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Assam Exit Poll

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