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पवन खेड़ा के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार; कहा- अगले दो दिन में ...

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पवन खेड़ा के उन आरोपों पर पलटवार किया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने सरमा की पत्नी पर तीन-तीन देशों के पासपोर्ट होने की बात कही थी. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी पत्नी पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर करेंगी. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:46 PM IST
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हिमंत बिस्वा सरमा, असम के सीएम. फोटो- एक्स
हिमंत बिस्वा सरमा, असम के सीएम. फोटो- एक्स

Assam CM Vs Congress: असम में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होने जा रहा है. जैसे-जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक सियासी सरगर्मी बढ़ रही है. राज्य में मुख्य मुकालबा भाजपा और कांग्रेस में हैं. जहां बीजेपी राज्य में सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस एक दशक बाद असम में वापसी की आस में लगी है. इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम मुख्यमंत्री हिमंताा बिस्वा सरमा पर बड़ा आरोप लगाया है. 

दरअसल, रविवार को पवन खेड़ा की ओर से हिमंताा बिस्वा सरमा पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी के पास तीन-तीन देशों के पासपोर्ट हैं. खेड़ा ने दावा किया कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास एक दो नहीं, बल्कि तीन-तीन देशों के पासपोर्ट हैं. कांग्रेस सांसद के इस आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया है. 

कांग्रेस नेता पर असम सीएम का पलटवार 

पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए आरोपों पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया. एक्स पोस्ट में अमस के सीएम ने लिखा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी गहरी निराशा को दर्शाती है. जैसे-जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस घबरा रही है. सरमा ने पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया. 

हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से कहा गया कि ये दुर्भावनापूर्ण, गढ़े हुए और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ हैं, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है. उन्होंने कहा कि वह अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि के मुकदमें दायर करेंगे. उनकी लापरवाह और मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा.

(यह भी पढ़ें: वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंताा पर फिर बरसे राहुल गांधी, भाजपा सरकार पर खड़े किए ये सवाल)

पवन खेड़ा का बड़ा आरोप

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह आरोप जड़ा कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ तीन देशों के पासपोर्ट हैं और हैरान करने वाली बात है कि वह अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं. उनके पास UAE का गोल्डेन कार्ड है, जो 14 मार्च 2022 को जारी हुआ था और 13 मार्च 2027 को एक्सपायर हो रहा है. खेड़ा ने आरोप लगाए कि सरमा की पत्नी के पास एंटीगुआ और Egypt का पासपोर्ट भी है. अन्य किसी देश के पासपोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हमे मालूम नहीं है.

(यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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