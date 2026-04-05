पवन खेड़ा के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार; कहा- अगले दो दिन में ...

Assam CM Vs Congress: असम में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होने जा रहा है. जैसे-जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक सियासी सरगर्मी बढ़ रही है. राज्य में मुख्य मुकालबा भाजपा और कांग्रेस में हैं. जहां बीजेपी राज्य में सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस एक दशक बाद असम में वापसी की आस में लगी है. इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम मुख्यमंत्री हिमंताा बिस्वा सरमा पर बड़ा आरोप लगाया है.

Today’s press conference by Pawan Khera reflects the deep frustration and panic within the Congress party. As Assam moves decisively towards a historic mandate, such desperate and baseless attacks only expose their sinking ground. I categorically reject every allegation made by… Add Zee News as a Preferred Source — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 5, 2026

दरअसल, रविवार को पवन खेड़ा की ओर से हिमंताा बिस्वा सरमा पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी के पास तीन-तीन देशों के पासपोर्ट हैं. खेड़ा ने दावा किया कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास एक दो नहीं, बल्कि तीन-तीन देशों के पासपोर्ट हैं. कांग्रेस सांसद के इस आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता पर असम सीएम का पलटवार

पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए आरोपों पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया. एक्स पोस्ट में अमस के सीएम ने लिखा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी गहरी निराशा को दर्शाती है. जैसे-जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस घबरा रही है. सरमा ने पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया.

हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से कहा गया कि ये दुर्भावनापूर्ण, गढ़े हुए और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ हैं, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है. उन्होंने कहा कि वह अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि के मुकदमें दायर करेंगे. उनकी लापरवाह और मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा.

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पवन खेड़ा का बड़ा आरोप

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह आरोप जड़ा कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ तीन देशों के पासपोर्ट हैं और हैरान करने वाली बात है कि वह अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं. उनके पास UAE का गोल्डेन कार्ड है, जो 14 मार्च 2022 को जारी हुआ था और 13 मार्च 2027 को एक्सपायर हो रहा है. खेड़ा ने आरोप लगाए कि सरमा की पत्नी के पास एंटीगुआ और Egypt का पासपोर्ट भी है. अन्य किसी देश के पासपोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हमे मालूम नहीं है.

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