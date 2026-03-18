51 साल बाद पार्टी से इस्तीफा, शशि थरूर का समर्थन करना पड़ा भारी; प्रद्युत बोरदोलोई ने बताया क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ

Pradyut Bordoloi joins BJP: असम के साथ देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से तैयारियों में लग गए हैं. असम में बीजेपी सरकार को हटाने की तैयारी में लगी कांग्रेस को चुनावी मौसम में तगड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए.

दरअसल, प्रद्युत बोरदोलोई करीब 51 साल से कांग्रेस में थे और दो बार से लोकसभा सदस्य हैं. उन्होंने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा सौंपा था. इस्तीफे के अगले दिन उन्होंने दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थाम लिया. प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि उनको कांग्रेस नेता शशि थरूर का समर्थन करने के कारण पार्टी में अपमान का सामना करना पड़ा.

कौन हैं प्रद्युत बोरदोलोई?

प्रद्युत बोरदोलोई असम के नागांव लोकसभा क्षेत्र से दो बार से निर्वाचित हैं. बजट सत्र के दौरान उन्होंने सरकार पर कई आरोप भी लगाए और तमाम सवाल किए थे. कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए.

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'शशि थरूर का समर्थन करने पर बढ़ी परेशानियां'

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बोरदोलोई ने कहा कि पिछले दो साल से वह कांग्रेस पार्टी में घुटन और अपमान महसूस कर रहे थे. उन्होंने दावा किया कि उनकी परेशानियां तब शुरू हुईं, जब उन्होंने कांग्रेस के भीतर सांसद शशि थरूर का समर्थन किया. उन्होंने बताया कि मुझे अपमानित महसूस हो रहा है. यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने डॉ. शशि थरूर का समर्थन किया, उसके बाद मुझे पार्टी के भीतर हर मंच से बाहर कर दिया गया.

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51 साल से कांग्रेस से जुड़े थे बोरदोलोई

गौरतलब है कि साल 1975 में वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे. उन्होंने मंगलवार को मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा सौंप दिया. बोरदोलोई असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. बीजेपी में आने को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा नें कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बोरदोलोई को पार्टी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है.

असम में एक चरण में चुनाव

उल्लेखनीय है कि असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन तीसरी बार असम की सत्ता में वापसी की कोशिश में लगा है. वहीं, कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है.

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