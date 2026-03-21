असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम; किसे मिला मौका?

असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच ममता बनर्जी ने भी अपनी रणनीति साफ करनी शुरू कर दी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने असम में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 17 नाम शामिल हैं. पार्टी की ओर से जारी इस सूची को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया गया है. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि TMC इस बार असम चुनाव में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है और चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है.

असम की राजनीति में हलचल बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें अलग-अलग जिलों और आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया है. TMC की जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, कोकराझार जिले की बाओखुंगरी सीट (ए.सी. 4) से उदंगस्री नरजरारी को मैदान में उतारा गया है. वहीं, धुबरी जिले की बिलासीपारा सीट (ए.सी. 10) पर मोमिननुर इस्लाम को टिकट मिला है. गोलपारा जिले की जलेस्वर सीट (ए.सी. 12) से आरिफ अख्तर अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा, बोंगईगांव जिले की अभयापुरी सीट (ए.सी. 16) से कौशिक रंजन दास को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि बजाली जिले की बजाली सीट (ए.सी. 26) से कल्याणी कलिता को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है. TMC की इस सूची को राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

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All India Trinamool Congress released its first list of 17 candidates for Assam Assembly elections pic.twitter.com/bimdWHPBvg — ANI (@ANI) March 21, 2026

तिनसुकिया और कामरूप जिले में ये होंगे मैदान में

पार्टी ने आगामी चुनाव को देखते हुए कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. कामरूप जिले की चमरिया (ए.सी. 27) सीट से दुलु अहमद को मैदान में उतारा गया है, जबकि बोको-चायगांव (एसटी) (ए.सी. 28) से भोगलाल राभा को टिकट दिया गया है. नलबाड़ी जिले की बारखेत्री (ए.सी. 38) सीट पर अमीरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, तमुलपुर जिले की गोरेस्वर (एसटी) (ए.सी. 44) सीट से राजन चौहान और दररांग जिले की मंगलदाई (ए.सी. 50) से हरे कृष्णा डेका को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. धेमाजी जिले की धेमाजी (एसटी) (ए.सी. 78) सीट से नरेंद्र कुमार पाव को उम्मीदवार बनाया गया है. तिनसुकिया जिले की डिगबोई (ए.सी. 84) से जितेन नाग और मकुम (ए.सी. 85) से दिलीप मोरान को टिकट दिया गया है. कछार जिले की उद्धारबंद (ए.सी. 115) सीट से तपस दास, कटिगोराह (ए.सी. 116) से फजलुर रहमान लस्कर और सोनाई (ए.सी. 119) से शाहजहां लस्कर को पार्टी ने मैदान में उतारते हुए उन पर भरोसा जताया है.

असम में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में TMC

असम में सियासी हलचल के बीच टीएमसी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में पार्टी ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है. खास तौर पर ब्रह्मपुत्र घाटी, बोडोलैंड क्षेत्र और दक्षिणी असम यानी बराक घाटी पर फोकस किया गया है. पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो स्थानीय मुद्दों और अपने-अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे साफ है कि टीएमसी क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति बना रही है. उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही असम टीएमसी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि वह राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक मजबूत तीसरा विकल्प बनना चाहती है, खासकर उन इलाकों में जहां जातीय और भाषाई विविधता ज्यादा है.