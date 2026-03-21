Advertisement
trendingNow13148439
Hindi Newsदेशअसम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम; किसे मिला मौका?

असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम; किसे मिला मौका?

Assam Assembly Election 2026: असम की राजनीति में हलचल बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें अलग-अलग जिलों और आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम; किसे मिला मौका?

असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच ममता बनर्जी ने भी अपनी रणनीति साफ करनी शुरू कर दी है.  तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने असम में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 17 नाम शामिल हैं. पार्टी की ओर से जारी इस सूची को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया गया है. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि TMC इस बार असम चुनाव में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है और चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है. 

असम की राजनीति में हलचल बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें अलग-अलग जिलों और आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया है. TMC की जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, कोकराझार जिले की बाओखुंगरी सीट (ए.सी. 4) से उदंगस्री नरजरारी को मैदान में उतारा गया है. वहीं, धुबरी जिले की बिलासीपारा सीट (ए.सी. 10) पर मोमिननुर इस्लाम को टिकट मिला है. गोलपारा जिले की जलेस्वर सीट (ए.सी. 12) से आरिफ अख्तर अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा, बोंगईगांव जिले की अभयापुरी सीट (ए.सी. 16) से कौशिक रंजन दास को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि बजाली जिले की बजाली सीट (ए.सी. 26) से कल्याणी कलिता को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है. TMC की इस सूची को राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

तिनसुकिया और कामरूप जिले में ये होंगे मैदान में

पार्टी ने आगामी चुनाव को देखते हुए कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. कामरूप जिले की चमरिया (ए.सी. 27) सीट से दुलु अहमद को मैदान में उतारा गया है, जबकि बोको-चायगांव (एसटी) (ए.सी. 28) से भोगलाल राभा को टिकट दिया गया है. नलबाड़ी जिले की बारखेत्री (ए.सी. 38) सीट पर अमीरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, तमुलपुर जिले की गोरेस्वर (एसटी) (ए.सी. 44) सीट से राजन चौहान और दररांग जिले की मंगलदाई (ए.सी. 50) से हरे कृष्णा डेका को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. धेमाजी जिले की धेमाजी (एसटी) (ए.सी. 78) सीट से नरेंद्र कुमार पाव को उम्मीदवार बनाया गया है. तिनसुकिया जिले की डिगबोई (ए.सी. 84) से जितेन नाग और मकुम (ए.सी. 85) से दिलीप मोरान को टिकट दिया गया है. कछार जिले की उद्धारबंद (ए.सी. 115) सीट से तपस दास, कटिगोराह (ए.सी. 116) से फजलुर रहमान लस्कर और सोनाई (ए.सी. 119) से शाहजहां लस्कर को पार्टी ने मैदान में उतारते हुए उन पर भरोसा जताया है.

असम में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में TMC

असम में सियासी हलचल के बीच टीएमसी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में पार्टी ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है. खास तौर पर ब्रह्मपुत्र घाटी, बोडोलैंड क्षेत्र और दक्षिणी असम यानी बराक घाटी पर फोकस किया गया है. पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो स्थानीय मुद्दों और अपने-अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे साफ है कि टीएमसी क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति बना रही है. उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही असम टीएमसी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि वह राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक मजबूत तीसरा विकल्प बनना चाहती है, खासकर उन इलाकों में जहां जातीय और भाषाई विविधता ज्यादा है.

यह भी पढ़ेंः खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

assam election 2026 Mamata Banerjee

Trending news

असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026 Mamata Banerjee
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा