Hindi NewsदेशAssam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गौरव गोगोई इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गौरव गोगोई इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Congress Candidate List: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में कुल 42 प्रत्याशियों के नाम हैं. असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनावी बिगुल में उतरेंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:06 PM IST
गौरव गोगोई, कांग्रेस सांसद.
गौरव गोगोई, कांग्रेस सांसद.

Assam Assembly Elections 2026:  असम विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी दिन तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बीच कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. मंगलवार (3 मार्च) को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है. असम कांग्रेस के अध्यक्ष और MP गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. 

असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए मार्च के अंत या अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है. वर्तमान में असम में बीजेपी की सरकार है. विधानसभा में बीजेपी के 64 विधायक हैं. वहीं, बीजेपी के सहयोगियों के असम गण परिषद के 9, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के लिबरल के 7 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के कुल 3 सदस्य हैं. इसके इतर, असम विधानसभा में कांग्रेस के 26 विधायक हैं. 

असम में दो बार से लगातार एनडीए सरकार 

इससे पहले साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने कुल 75 सीटों पर जीत हासिल की थी और सत्ता बरकरार रखी थी. असम के लिए यह दूसरा मौका था, जब कोई गैर कांग्रेसी दल लगातार राज्य में सरकार बनाया हो. वहीं, कांग्रेस गठबंधन ने कुल 50 सीटों पर फतह हासिल की थी. 

दो कांग्रेस सांसदों के पुत्रों को टिकट 

इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दो सांसदों के बेटों को भी टिकट दिया. इसमें पहला नाम सांसद रकीबुल हुसैन का है, जिनके बेटे तंजील हुसैन को सामागुड़ी से चुनावी रण में उताराय गया और दूसरा नाम सांसद प्रद्युत बारदोलोई का है, जिनके बेटे प्रतीक बारदोलोई को मार्घेरिटा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है. 

बीजेपी भी चुनावी मोड में उतरी 

चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर गई है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार (28 फरवरी) से चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरूआत की. सरमा ने ढेकियाजुली से अपनी 'जन आशीर्वाद यात्रा' शुरू की थी. इस यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था. बताया गया है कि सीएम सरमा के नेतृत्व में यह यात्रा 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी को तय करेगी और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए 9 मार्च को पूरा होगी. 

