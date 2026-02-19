Advertisement
Assam Assembly Elections 2026: असम कांग्रेस में खलबली के बीच कामाख्या में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?

Priyanka Gandhi Assam Visit: जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई असम कांग्रेस में किसी से सलाह किए बगैर मनमानी फैसले ले रहे हैं. ऐसे में किसी बड़े संभावित पॉलिटिकल डैमेज को रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपने सौम्य चेहरे को आगे करके असम कांग्रेस में अंदरखाने मची उथल-पुथल को थामने की कोशिश की है.

Feb 19, 2026, 06:40 PM IST
Priyanka Gandhi Vadra Assam Visit: असम में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े कद्दावर नेता भूपेन बोरा (Bhupen Borah) के इस्तीफे ने कांग्रेस को हिला दिया है. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर करके, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राष्ट्रवाद की पिच पर कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर दिया है. असम कांग्रेस में फिलहाल सन्नाटा और चुप्पी छाई है. असम की सियासत की समझ रखने वालों का मानना है कि भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल होंगे, तब उनके साथ कुछ और बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए किसी बड़े भूचाल से कम नहीं होगा.

प्रियंका का असम दौरा

जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई असम कांग्रेस में किसी से सलाह किए बगैर मनमानी फैसले ले रहे हैं. ऐसे में किसी बड़े संभावित पॉलिटिकल डैमेज को रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपने सौम्य चेहरे यानी प्रियंका गांधी को आगे करके असम कांग्रेस में अंदरखाने मची उथल-पुथल थामने की कोशिश की है. 

इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव और केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद प्रियंका वाड्रा असम दौरे पर हैं. गुरुवार को उन्होंने कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन किए. मंदिर से निकलने के बाद भले ही उन्होंने कोई राजनीतिक बयान न दिया हो, लेकिन उनके देवी दर्शन के सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं.  

प्रियंका गांधी ने कहा- 'मौका चुनाव का है. लेकिन मैं अभी कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगी. यहां असम की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करते हुए माता का आशीर्वाद लेने यहां आई हूं, क्योंकि लाखों लोगों की आस्था कामाख्या देवी से जुड़ी हुई है. मंदिर में प्रार्थना करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यहां मैं किसी राजनीतिक बात के बारे में नहीं बोलूंगी, आपके सवालों का जवाब मैं कल या जब आपसे मिलूंगी तब दूंगी'.

प्रियंका के दौरे की जरूरत क्यों पड़ी?

  • BJP की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार 10 साल से सत्ता पर काबिज है.
  • बीजेपी यहां लंबे समय से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए काम कर ही है.
  • 2021 के विधानसभा चुनाव में BJP ने लगातार दूसरा टर्म जीतकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया था.

तुष्टीकरण के आरोप पर घिरी कांग्रेस

बीजेपी, असम के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने की वजह से चेंज हुई डेमोग्राफी को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री हिमंता सरमा बिस्वा ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को कट्टरपंथियों की जमात बताते हुए लगातार निशाना साध रही है. असम में मुस्लिम आबादी के तुष्टीकरण के आरोप लगाकर बीजेपी 2026 की चुनावी हवा को अपनी ओर मोड़ने के लिए दिन-रात एक कर रही है. 

2021 में क्या हुआ था

असम में, BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने लगातार दूसरा टर्म हासिल किया था. 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी असम गण परिषद (AGP) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल 75 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे. सीएम हिमंता ने जलूकबारी विधानसभा सीट एक लाख से अधिक वोटों से जीतकर लगातार पांच विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था. 

असम में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौट रही कांग्रेस? 

ऐसे में हिमंता बिस्वा सरमा ने मानों पांच साल पहले प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद शपथ लेते ही ही 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने वाले रोडमैप पर काम करना शुरू कर दिया था. हिमंता बिस्वा सरमा ने हिंदुत्व की पिच पर ऐसा माहौल बनाया कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हुई. ऐसे में प्रियंका गांधी के असम में कामाख्या मंदिर दर्शन को असम में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटने से जोड़कर देखा जा रहा है. 

बीते 10 सालों में असम में डबल इंजन की सरकार है. पीएम मोदी ने बीते पांच सालों में असम में हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके उनका उद्घाटन किया है. ऐसे में विकास के साथ-साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर 2026 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया है.    

प्रियंका गांधी वाड्रा से जब कामाख्या मंदिर के बाहर पत्रकारों ने सवाल किया कि मैम आज दर्शन के लिए आईं हैं, क्या मांगेंगी. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं कभी मांगती नहीं हूं भगवान से. इस दौरान उनके साथ असम कांग्रेस चीफ गौरव गोगोई समेत कई पार्टी नेता मौजूद थे. बता दें कि प्रियंका गांधी असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

उम्मीद है कि प्रियंका गांधी का दौरा खत्म होने के बाद फरवरी के अंत तक कांग्रेस असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है.

