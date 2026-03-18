मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी, इस्तीफे के बाद भी बदरुद्दीन अजमल को बताया मेंटर

Assam Assembly Elections: असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों का एलान करने लगी हैं. इसी बीच AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट और विधायक अमीनुल इस्लाम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के पीछे उन्होंने पर्सनल वजह बताई है.
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Aminul Islam: असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद कई पार्टियों ने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है. इसी बीच AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट और विधायक अमीनुल इस्लाम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. वो करीब 20 साल तक AIUDF में रहे, उन्होंने अपना इस्तीफा पर्सनल वजहों का हवाला देकर दिया है. पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पर्सनल वजहों से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लीडरशिप में 20 साल तक इस पार्टी में काम किया.
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, बदरुद्दीन अजमल मेरे मेंटर हैं मैं अपने चुनाव क्षेत्र के वोटरों से बात करूंगा और अगर वे चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं लड़ूंगा, चाहे वे किसी भी पार्टी से चाहें. उन्होंने ये इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था. AIUDF के जनरल सेक्रेटरी हाफिज बशीर अहमद के साइन किए हुए पार्टी ऑर्डर में कहा गया है कि इस्लाम की एंटी-पार्टी एक्टिविटीज को बार-बार विवादित और पार्टी के हित के लिए नुकसानदायक माना गया है. AIUDF के बयान में ये भी कहा गया की अमीनुल इस्लाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
AIUDF ने अगले महीने होने वाले असम असेंबली इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 12 नाम शामिल हैं. बदरुद्दीन अजमल को बिन्नाकांडी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि हाफिज बशीर अहमद गोलपारा ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे. वहीं नजरुल हक धुबरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि AIUDF ने मजीबुर रहमान, अशरफुल हुसैन और अब्दुल अजीज को दलगांव, चेंगा और समागुरी से मैदान में उतारा है.
इस लिस्ट में शिहाब उद्दीन (करीमगंज साउथ), इमदाद हुसैन (चमरिया), जमशेर तालुकदार (गोलकगंज), मुसुखा बसुमतारी (बिजनी), मुकुट दास (राहा) और अनूप कुमार दास तालुकदार (राम कृष्ण नगर) के नाम भी शामिल हैं. असम में सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को एक ही फेज में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी, ECI ने रविवार को यह घोषणा की. पिछले चुनाव में AIUDF ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी. (ANI)
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