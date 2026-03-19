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Assam Assembly Elections: भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस छोड़कर आए सांसद बोरदोलोई

Assam Assembly Elections: असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में भाजपा ने 88 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 19, 2026, 12:45 PM IST
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Assam Assembly Elections: भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस छोड़कर आए सांसद बोरदोलोई

BJP Assam Candidate List: असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में 88 उम्मीदवारों को टिकट मिला है. सीएम CM हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया गया है.

बिहरपुरिया से चुनाव लड़ेंगे भूपेन बोरा
असम कांग्रेस के पूर्व चीफ भूपेन कुमार बोरा बिहपुरिया से चुनाव लड़ेंगे. बोरदोलोई ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने का फैसला आसान नहीं था और बहुत मुश्किल से लिया गया था. बोरदोलोई की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने बुधवार को भाजपा का दामन थामा था. 

 

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बोरदोलोई ने लगाया था आरोप
कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया था कि उनके नागांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से एक, लहरीघाट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के दौरान उन्हें 'बेइज्जत' किया गया था. इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया था कि 13 मार्च को नई दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मैं मौजूद नहीं था लेकिन पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के सामने मेरे बारे में की गई ऐसी टिप्पणियों से मुझे अपमान महसूस हुआ. 

दिल्ली से फाइनल हुआ नाम
इसके अलावा लिस्ट में आदिवासी इलाकों को भी अच्छी जगह दी गई है अश्विनी राय सरकार (गोलकगंज), उत्तम प्रसाद (धुबरी), माधवी दास (बिरसिंग जारुआ) जैसे नाम भी चर्चाओं का विषय हैं. लिस्ट घोषित होने से पहले पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में बैठक की और 88 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी. इसके अलावा भाजपा उन उम्मीदवारों की भी घोषणा की है जहां पर उपचुनाव होने हैं. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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