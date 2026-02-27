असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, CPI को सीट दी तो सिर मुंडाएंगे’, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम

Congress Party: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है. बीते दिन प्रियंका गांधी ने असम का दौरा किया था. प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए प्रत्याशियों का चयन जमीनी फीडबैक के आधार पर करने का विचार बनाया है. हालांकि कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है. कई महत्वपूर्ण सीटें सहयोगी दलों को देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है. इतना ही नहीं शीट शेयरिंग की डील को लेकर कांग्रेस वर्कर्स ने सामूहिक इस्तीफे की भी चेतावनी दी है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जताया विरोध

विरोध का आलम असम के बारपेटा में देखने को मिला. कहा जा रहा है कि पार्टी अलायंस के तहत भवानीपुर-सोरभोग सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) CPI(M) को दे सकती है. जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है. गुस्से में भरे पार्टी वर्कर्स ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस इस सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तो वे सामूहिक इस्तीफे देंगे. साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने अब और नहीं सहेंगे का नारा भी दिया है.

जमीनी स्तर के लोगों का टूटता है हौसला

इसके विरोध में भारी संख्या में लोग राजीव भवन में जमा हुए और कथित फैसले के खिलाफ नारे लगाए. पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इतने सालों से कांग्रेस के लिए पूरी लगन से काम किया है, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स के नाम पर बार-बार सीट कुर्बान होती देखी है. ऐसे फैसलों से कैडर का हौसला टूटा है और जमीनी लेवल पर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

रायजोर दल के चीफ ने कही ये बात

वहीं रायजोर दल के चीफ और शिवसागर के MLA अखिल गोगोई ने इशारा किया कि असम में उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगले कुछ दिनों में एक फॉर्मल अलायंस फाइनल हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है. बातचीत आगे बढ़ रही है, और दोनों पार्टियां आम सहमति बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि अलायंस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अलायंस को लेकर पॉजिटिव बातचीत चल रही है. कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया है और बर्फ थोड़ी पिघली है जिससे एक बड़े अपोजिशन कोएलिशन के लिए बातचीत में मूवमेंट का इशारा मिला है.

असम जातीय परिषद से चल रही है बात

इसके अलावा कहा कि रायजोर दल को साइडलाइन करके असम में कोई मीनिंगफुल अपोजिशन अलायंस नहीं बनाया जा सकता, जो राज्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप में पार्टी की रेलिवेंस को दिखाता है. साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस की सहयोगी असम जातीय परिषद (AJP) के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई लगातार बातचीत कर रहे हैं. अखिल गोगोई के मुताबिक लुरिनज्योति गोगोई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि रायजोर दल को विपक्ष के किसी भी अरेंजमेंट से बाहर नहीं रखा जाएगा.

कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव

इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है. कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन जमीनी फीडबैक के आधार पर करेगी, यानी कि कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को वरीयता दी जाएगी, इसका नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही हैं. अभी तक इसके तीन सदस्यों को पांच-पांच जिले दिए हैं और उन्हें लोकल नेताओं और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेने के लिए इन जिलों में जाने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें: चंद्रपाल सिंह, उदित राज, अमिताभ ठाकुर... अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी नौकरी छोड़कर बनाई पार्टी, कहां तक पहुंचे?