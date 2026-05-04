Jorhat Assembly Election Result 2026: असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता ने दी मात

Jorhat Assembly Election Result 2026: असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई को हार का सामना करना पड़ा है. बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गोगोई को हराया है. इस सीट पर 20,000 से अधिक वोटों से बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को जीत मिली है.
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Assam Election Results: असम विधानसभा चुनाव के परिणाम के आज आए. इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. असम की जोरहाट सीट पर जीत और हार का फैसला हो गया है. जोरहाट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई को हार का सामना करना पड़ा है. गौरव गोगोई असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और लोकसभा में सांसद हैं. बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गोगोई को हराया है. इस सीट पर 20,000 से अधिक वोटों से बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को जीत मिली है.
दरअसल, गौरव गोगोई को इस विधानसभा चुनाव में 46257 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्रनाथ गोस्वामी को 69439 वोट मिले. गौरव गोगोई को 23182 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है. इस विधानसभा चुनाव में असम की जोराहाट सीट हॉट सीट बनी थी.
बता दें कि यह पहला मौका है जब गौरव गोगोई ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था. वहीं, हितेंद्र गोस्वामी पांच बार के विधायक हैं. इस क्षेत्र का तीन बार असम गण परिषद (एजीपी) के विधायक के तौर पर और दो बार भाजपा विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. बीजेपी के टिकट पर वह तीसरी बार विधानसभा पहुंच रहे हैं.
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गौरतलब है कि असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. जोराहाट वही सीट है, जिसका प्रतिनिधित्व गौरव गोगोई संसद में करते हैं. माना जा रहा है कि यह सीट उनके लिए काफी अहम थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.
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