बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम; असम विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, उत्तराखंड-गुजरात के बाद बनेगा तीसरा राज्य!

UCC Bill introduced in Assam Assembly: असम सरकार ने विधानसभा में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026' पेश कर दिया है. उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बनेगा. यह कानून बहुविवाह पर रोक, विवाह की न्यूनतम उम्र, बेटियों को समान संपत्ति अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों को इससे बाहर रखा गया है.
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UCC Bill introduced in Assam Assembly: उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम भी देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा चुका है. असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को असम विधानसभा में आधिकारिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026 पेश कर दिया. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत (126 में से 82 सीटें) हासिल कर दोबारा सत्ता में आई भाजपा सरकार ने अपने वादे के मुताबिक इस बड़े एजेंडे को पटल पर रख दिया है. असम कैबिनेट द्वारा बिल को हरी झंडी दिए जाने के महज दो हफ्ते बाद इसे सदन में लाया गया है, जिस पर 27 मई को चर्चा और इसके पारित होने की पूरी उम्मीद है.
असम का यह यूसीसी बिल मुख्य रूप से सामाजिक सुधार और लैंगिक समानता पर केंद्रित है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, यह कानून मूल रूप से चार बड़े विषयों को पूरी तरह बदल देगा:
1. शादी की न्यूनतम उम्र: सभी धर्मों के लिए विवाह की एक कानूनी उम्र तय होगी.
2. बहुविवाह (Polygamy) पर पूरी रोक: एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगेगा.
3. संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार: माता-पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर का हक मिलेगा.
4. लिव-इन रिलेशनशिप का नियमन: लिव-इन संबंधों को लेकर सख्त नियम और पंजीकरण (Registration) अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं.
बता दें कि असम की डेमोग्राफी और जनजातीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बिल में एक बड़ा सुरक्षा कवच दिया है. राज्य की अनुसूचित जनजातियां (पहाड़ी और मैदानी दोनों) पूरी तरह से इस यूसीसी (UCC) के दायरे से बाहर रहेंगी. इसके साथ ही, विभिन्न समुदायों के पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज, सांस्कृतिक प्रथाएं और अनुष्ठानों को भी इस कानून से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, ताकि किसी की धार्मिक स्वायत्तता को ठेस न पहुंचे.
अगर 27 मई को यह बिल असम विधानसभा से पारित हो जाता है, तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी. बता दें कि साल 2024 में देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि इस कानून से 5 लाख से ज्यादा शादियां ऑनलाइन रजिस्टर हुईं और महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तीकरण में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. गुजरात विधानसभा ने भी इसी साल मार्च 2026 में महिलाओं को मजबूत कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से यूसीसी बिल पास किया था.
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यह कदम भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी एजेंडे के बिल्कुल अनुकूल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान साफ किया था कि तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से भाजपा देश के कोने-कोने में यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और अगला नंबर पश्चिम बंगाल का हो सकता है. असम में बीजेपी-एजीपी-बीपीएफ (NDA) गठबंधन के पास विधानसभा में 102 सीटों का भारी बहुमत है, जिससे इस बिल का पास होना महज एक औपचारिकता माना जा रहा है.
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