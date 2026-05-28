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Hindi Newsदेशउत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में यूसीसी: वैचारिक प्रतिबद्धता पूरी करती भाजपा सरकारें

उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में यूसीसी: वैचारिक प्रतिबद्धता पूरी करती भाजपा सरकारें

Assam UCC Bill Passed: असम यूसीसी कानून: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में आए इस ऐतिहासिक कानून के तहत बहुविवाह पर रोक, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और महिलाओं को समान उत्तराधिकार जैसे सामाजिक सुधार किए गए हैं, जो डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि और लैंगिक समानता को मजबूत करते हैं.

 

Written By  Anima Sonkar|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 02:30 PM IST
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Assam UCC
Assam UCC

Uniform Civil Code: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता का कानून पारित कर दिया है. पहली नजर में यह किसी एक राज्य का विधायी निर्णय भर लगता है, पर असल में यह भारत की संवैधानिक यात्रा का निर्णायक मोड़ है. उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य बना है जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'एक देश, समान नागरिक अधिकार, समान कानून' अब विमर्श का विषय नहीं, बल्कि भाजपा शासित राज्यों में शासन की एक ठोस दिशा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा, विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायक और असम की जनता बधाई के पात्र हैं. असम जैसे सीमांत राज्य से उठी संवैधानिक समानता की यह आवाज पूरे देश तक पहुंचेगी.

कानून के सामने हर नागरिक बराबर 

समान नागरिक संहिता का कानून किसी समुदाय या पंथ के विरुद्ध अभियान नहीं है. यह एक सीधी संवैधानिक बात है कि कानून के सामने हर नागरिक बराबर है. संविधान निर्माताओं ने नीति-निदेशक तत्वों में इसकी कल्पना यूं ही नहीं की थी. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में इसका स्पष्ट समर्थन किया था. उनका तर्क सरल था कि आधुनिक राष्ट्र में नागरिक जीवन से जुड़े कानून समानता और न्याय पर खड़े होने चाहिए, परंपरा या समुदाय की दीवारों पर नहीं. भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 इसी संकल्प का प्रतीक है. यूसीसी की दिशा में बढ़ता हर कदम संविधान की आत्मा और आंबेडकर की दृष्टि को आगे बढ़ाता है.

स्वतंत्रता के बाद दशकों तक यह विषय टाला गया. कारण कोई संवैधानिक अड़चन नहीं थी; कारण राजनीतिक था - साहस की कमी, वोट-बैंक का भय और तुष्टीकरण को धर्मनिरपेक्षता के आवरण में लपेटने की पुरानी आदत. भाजपा ने यूसीसी को कभी चुनावी नारा भर नहीं माना. यह मुद्दा भाजपा की मूल प्रतिबद्धताओं में रहा है. पिछली सरकारें जिसे टालती रहीं, भाजपा की राज्य सरकारें आज उसे साहस के साथ आगे बढ़ा रही हैं.

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 जातीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का संगम है असम

असम का संदर्भ विशेष है. यह केवल राज्य नहीं, पूर्वोत्तर का प्रवेश-द्वार है. असम में जातीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का जो संगम है, वह देश में कहीं और दुर्लभ है. इसी विविधता के बीच असम वर्षों से पहचान, अवैध घुसपैठ, जनसांख्यिकीय असंतुलन, महिलाओं के अधिकार और नागरिक दस्तावेजीकरण जैसे जटिल प्रश्नों से जूझता रहा है. ऐसे राज्य में यूसीसी केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि यह सामाजिक स्थिरता, संवैधानिक स्पष्टता और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है.

असम में पारित हुए यूसीसी के नए कानून के प्रावधान खुद बताते हैं कि यह कोई हवाई वैचारिक दावा नहीं. असम के नए कानून में बहुविवाह पर रोक एक झटके में उस असमानता को संबोधित करती है जो दशकों से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए हुए थी. विवाह की वैधानिक आयु को पुरुषों के लिए 21 तथा महिलाओं के लिए 18 बर्षों पर सुनिश्चित करना बाल-विवाह और पारिवारिक दबाव की कुप्रथाओं के विरुद्ध दो-टूक संदेश है. विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण कागजी औपचारिकता नहीं बल्कि यह उन हजारों महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी कवच है जो दस्तावेजों के अभाव में बरसों न्याय के लिए भटकते रहे.

महिला को मिला समान अधिकार

असम में यूसीसी नए कानून के तहत लिव-इन संबंधों को कानूनी मान्यता और पंजीकरण की परिधि में लाना आधुनिक सामाजिक यथार्थ से आंख न चुराने का संकेत है. गुजारा भत्ता और रखरखाव से जुड़े प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष (अक्सर महिला) को राहत देते हैं. उत्तराधिकार और संपत्ति में समान ढांचा सामाजिक न्याय को घर की देहरी तक ले जाता है. वसीयत बनाने का अधिकार पारदर्शी कानूनी ढांचे में रखा गया है. अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बाहर रखा गया है जो कि यह बताता है कि भाजपा सरकारें समानता और संवेदनशीलता, दोनों को एक साथ साधती हैं. असम ने दिखा दिया है कि विविधता और समान कानून परस्पर विरोधी नहीं हैं.

भारत की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक बहुलता है. पूजा-पद्धति, त्योहार, भाषा, जीवन-शैली, ये सब अलग हो सकते हैं. पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे विषय नागरिक अधिकारों के दायरे में आते हैं और इन पर असमानता किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की कमजोरी है. यही इस कानून का मूल संदेश है.

 सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित

विपक्ष को आज देश के सामने सीधे प्रश्नों का उत्तर देना होगा. क्या एक ही देश के नागरिक अलग-अलग नागरिक कानूनों के आधार पर न्याय पाएंगे? क्या स्त्री का अधिकार उसके पंथ के नाम पर तय होगा? क्या सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले परिवार के भीतर स्त्री की समानता पर मौन रहेंगे? कई विपक्षी दलों ने दशकों तक तुष्टीकरण को धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनाया और व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में उन असमानताओं को छूने से भी इनकार किया जिनकी सबसे अधिक मार महिलाओं और कमजोर वर्गों पर पड़ी. कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा यूसीसी का विरोध विविधता की रक्षा नहीं बल्कि असमानता को बचाने का प्रयास है.

महिला सम्मान इस पूरे विमर्श का केंद्र है. विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण-पोषण - ये कागज की धाराएं नहीं, करोड़ों स्त्रियों के दैनिक जीवन की वास्तविकताएं हैं. तीन तलाक की अमानवीय प्रथा का अंत हो, महिला-नेतृत्व वाले विकास की नीति हो, या अब यूसीसी - भाजपा नेतृत्व ने बार-बार दिखाया है कि सामाजिक सुधार पर निर्णायकता संभव है. सामाजिक न्याय की दुहाई देने वालों को मानना होगा कि घर के भीतर स्त्री की समानता के बिना यह दुहाई अधूरी है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने ऐसे लंबित सुधारों को साहस और गति दी है. जब राष्ट्रहित वोट-बैंक से ऊपर रखा जाता है, तब असंभव लगते निर्णय भी संभव होते हैं. यह बात पिछले एक दशक में कई बार सिद्ध हुई है. राष्ट्रीय सुरक्षा हो, महिला गरिमा हो, सुशासन हो या यूसीसी - भाजपा का मूल सूत्र वही है: निर्णय से परहेज नहीं, निर्णय की नैतिक जिम्मेदारी.

असम का यह कदम ऐतिहासिक है, पर यात्रा यहां समाप्त नहीं होती. शेष भारत को भी समान नागरिक अधिकारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा. सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी; पर नागरिक अधिकारों में समानता आज की अपरिहार्यता है. यही संविधान की मर्यादा है, यही आंबेडकर के समान नागरिकता के विचार का स्वाभाविक विस्तार है, और यही लोकतंत्र की गरिमा है. समान कानून, समान अधिकार और समान सम्मान - यही भाजपा का संकल्प है, यही संविधान की आत्मा है और यही नए भारत की दिशा है. 

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Anima Sonkar

अणिमा सोनकर दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर हैं तथा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक हैं.

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