असम के बारपेटा में बड़ा हादसा, ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव; छह लोग लापता

अमस के बारपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलटने से कम से कम छह लोग लापता हो गए हैं. घटना की जानकारी होते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है.
Assam News: असम के बारपेटा से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलटने से कम से कम छह लोग लापता हो गए हैं. बताया जाता है कि घटना जिले के के रामपुर इलाके में हुई. घटना की जानकारी होते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हैं. पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
घटना की जानकारी देते हुए बारपेटा जिले के सीनियर पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने बताया कि NDRF, SDRF की टीमें पुलिस के साथ मिलकर तलाशी और बचाव अभियान चला रही हैं. उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में सवार लोगों के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं था.
नाव हादसे पर क्या बोले अधिकारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,इस नाव हादसे को लेकर बरपेटा रिवेन्यू सर्कल के फील्ड ऑफिसर ज्योतिर्मय चौधरी ने कहा कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब ये नाव राहपर से बोरघुल चर जा रही थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाव में करीब 22 लोग सवार थे. अधिकारी का कहना है कि नाव जिस दौरान चल रही थी, वह कथित तौर पर एत भंवर में फंस गई और वह पलट गई. हालांकि, इस नाव में सवार अधिकांश लोगों को पास की एक नाव के सहारे बचा लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगो लापता बताए जा रहे हैं. जो छह लोग लापता हैं उनमें 4 बच्चे हैं.
किसी ने नहीं पहनी थी लाइफ जैकेट
अधिकारियों ने बताया कि हादसे को लेकर विस्तृत जांच की जाएगी. वास्तविक वजह वह जब सामने आएगा, जब नाव के पायलट से पूछताछ होगी. फिलहाल उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है. घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि जो लोग लापता हैं, उनमें सुकुरजन नेसा (45), अमीना परबीन (8), मधु मियां (60),आर्यन इस्लाम (4) और जुनुफा यास्मीन (5) शामिल है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों को तलाशने का काम कर रही है.
