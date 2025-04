'असम में फिर भगवा लहर', NDA ने जीती 36 में 33 सीटें, कांग्रेस 1 सीट पर हुई टांय-टांय फिस्स

Rabha Hasong Autonomous Council elections: असम में पहले भी एनडीए ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दमदार प्रदर्शन किया. इसके बाद अब राभा हसोंग की जीत ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया है. उधर, कांग्रेस की करारी हार ने पूरे राज्य में एक अलग तरह का माहौल बना दिया है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने असम के राभा हसोंग स्वायत्त परिषद के चुनावों में 36 में से 33 सीटें जीतकर राज्य में भगवा लहरा दिया है. असम राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, कांग्रेस, आदिवासी परिषद की सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रही है. बीजेपी ने 6 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी राभा हसोंग जौथो संग्राम समिति ने 27 सीटें जीतीं और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीता है. शुक्रवार को आए इस नतीजों ने असम की सियासत में हलचल मचा दिया है.

असम में फिर भगवा, सीएम ने जताई खुशी

इस जीत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने खुशी जताते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "असम में एक और भगवा लहर! राभा हसोंग स्वायत्त परिषद के लोगों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने एकजुट होकर पीएम मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों, खासकर स्वदेशी समुदायों के लिए, को समर्थन दिया. एनडीए ने 36 में से 33 सीटें जीतीं."

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "Another Saffron Wave in Assam! Our heartfelt gratitude to the people of Rabha Hasong Autonomous Council for speaking in unison and endorsing PM Modi Ji’s welfare policies, particularly for the indigenous communities. NDA has won 33/36… pic.twitter.com/pFb44wflGv

